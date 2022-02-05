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Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı - Son Dakika

Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı

05.02.2022 19:25
Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizden büyükbaş hayvan çıktı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizden büyükbaş hayvan çıktı. Ölü olarak kıyıya vuran büyükbaş hayvanı, belediye ekipleri vinçle denizden çıkarttı.

Olay akşam saatlerinde Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çınar Caddesi'nde denizi izleyen vatandaşlar, büyükbaş hayvanın kıyıya vurduğunu gördü. Hemen belediye ekiplerine haber vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi. Belediye görevlileri, vinç ile kıyıya vuran büyükbaş hayvanı çıkarttı.

Büyükbaş hayvanın Karadeniz açıklarında seyreden gemiden düşerek dalgalı denizde Akçakoca sahillerine geldiği tahmin ediliyor.

(Tuncay Türkgülü/İHA)

Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı
Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı
Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı

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Karadeniz, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı - Son Dakika
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