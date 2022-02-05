Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde meydana gelen olayda; Çınar Caddesi'nde denizi izleyen vatandaşlar, büyükbaş hayvanın kıyıya vurduğunu gördü.
Hemen belediye ekiplerine haber vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi. Belediye görevlileri, vinç ile kıyıya vuran büyükbaş hayvanı çıkarttı.
Büyükbaş hayvanın Karadeniz açıklarında seyreden gemiden düşerek dalgalı denizde Akçakoca sahillerine geldiği tahmin ediliyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu - Son Dakika