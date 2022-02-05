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Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu - Son Dakika

Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu

05.02.2022 20:47
Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizden büyükbaş hayvan çıktı. Ölü olarak kıyıya vuran büyükbaş hayvanı, belediye ekipleri vinçle denizden çıkartmak zorunda kaldı.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde meydana gelen olayda; Çınar Caddesi'nde denizi izleyen vatandaşlar, büyükbaş hayvanın kıyıya vurduğunu gördü.

DENİZDEN VİNÇLE ÇIKARILDI

Hemen belediye ekiplerine haber vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi. Belediye görevlileri, vinç ile kıyıya vuran büyükbaş hayvanı çıkarttı.

GEMİDEN DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Büyükbaş hayvanın Karadeniz açıklarında seyreden gemiden düşerek dalgalı denizde Akçakoca sahillerine geldiği tahmin ediliyor.

Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu
Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu
Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu
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Karadeniz, Akçakoca, Çınar, Düzce, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu - Son Dakika
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