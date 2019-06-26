Son Dakika Haberleri: Karadeniz'den kıyıya dönmekte zorlanan çocukları polis kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karadeniz'den kıyıya dönmekte zorlanan çocukları polis kurtardı

1 saat önce

Sinop'ta, girdikleri denizde geri dönmekte zorlanan 5 çocuk, deniz polisleri tarafından kurtarıldı.

Karadeniz'den kıyıya dönmekte zorlanan çocukları polis kurtardı, System.String[]
Sinop'ta, girdikleri denizde geri dönmekte zorlanan 5 çocuk, deniz polisleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Karakum Plajı mevkisinde serinlemek için denize giren 5 çocuk, yüzerek kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklaştı. Sahilde bulunan bir vatandaş, çocukların kıyıya dönmekte zorlandığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, çocukları bota alarak kıyıya ulaştırdı. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:18 Kaynak: İHA
polis, çocuk, sinop, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada! Ağlama sesi ihbarına giden polis, ormanda torbaya sarılmış bebek buldu İYİ Parti Grup Başkan Vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı Kırmızıda geçtiği için ceza kesilen yayalarla polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:52:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadeniz'den kıyıya dönmekte zorlanan çocukları polis kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]