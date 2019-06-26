Karadeniz'den kıyıya dönmekte zorlanan çocukları polis kurtardı
1 saat önce
Sinop'ta, girdikleri denizde geri dönmekte zorlanan 5 çocuk, deniz polisleri tarafından kurtarıldı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:18 Kaynak: İHA
'ta, girdikleri denizde geri dönmekte zorlanan 5 çocuk, deniz polisleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop Karakum Plajı mevkisinde serinlemek için denize giren 5 çocuk, yüzerek kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklaştı. Sahilde bulunan bir vatandaş, çocukların kıyıya dönmekte zorlandığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, çocukları bota alarak kıyıya ulaştırdı. - SİNOP
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