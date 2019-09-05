Karadeniz'den Rusya'ya 127.5 milyon dolarlık ihracat
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Karadeniz Bölgesi'nden Rusya'ya yılın ocak-ağustos döneminde 127 milyon 525 bin 450 dolar ihracat gerçekleştirildi.
Karadeniz Bölgesi'nden Rusya'ya yılın ocak-ağustos döneminde 127 milyon 525 bin 450 dolar ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde dış satımda Trabzon, ilk sırada yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:54
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