Son Dakika Haberleri: Karadeniz'den Rusya'ya 127.5 milyon dolarlık ihracat
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Karadeniz'den Rusya'ya 127.5 milyon dolarlık ihracat

44 dakika önce

Karadeniz Bölgesi'nden Rusya'ya yılın ocak-ağustos döneminde 127 milyon 525 bin 450 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Karadeniz'den Rusya'ya 127.5 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Karadeniz Bölgesi'nden Rusya'ya yılın ocak-ağustos döneminde 127 milyon 525 bin 450 dolar ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde dış satımda Trabzon, ilk sırada yer aldı.

Karadeniz Bölgesi, İhracat, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:54 
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