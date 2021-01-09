Karadeniz'den Rusya'ya ihracatın lideri Trabzon

Trabzon, 2020 yılında Rusya Federasyonu'na yaptığı 181 milyon 433 bin 575 dolar tutarındaki ihracatla bölge dış satımında ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Karadeniz'deki 18 ilden Rusya'ya geçen yıl 284 milyon 609 bin 932 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trabzon, bu dönemde 181 milyon 433 bin 575 dolarlık dış satımla bölgeden Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 64'ünü sırtladı.

Kentten 2019 yılında Rusya'ya 145 milyon 563 bin 601 dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece Trabzon'dan Rusya'ya ihracat yıllık bazda yüzde 25 arttı.

Bölge ihracatında Trabzon'u 38 milyon 987 bin 638 dolarla Samsun, 31 milyon 716 bin 757 dolarla da Rize takip etti.

2020'de Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yaş meyve sebze ürünleri başı çekti.

Trabzon Rusya'ya 156 milyon 666 bin dolarlık yaş meyve sebze sattı

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Rusya'ya Trabzon'dan yapılan ihracatta yüzde 25, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 54'lük artış kaydedildiğini söyledi.

Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Ülkemizden Rusya Federasyonu'na en fazla ihraç edilen ürün her yıl olduğu gibi 2020 yılında da yaş meyve sebze oldu. Söz konusu dönemde Trabzon'dan da Rusya'ya en fazla yaş meyve sebze ürünü ihraç edildi. Bu kapsamda kentten Rusya'ya geçen yıl 156 milyon 666 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldı. Yaş meyve sebzeyi 20 milyon 932 bin dolarla balık, 2 milyon 334 bin dolarla fındık ihracatı takip etti."

Kalyoncu, Trabzon'un 1990'lı yılardan itibaren Rusya Federasyonu ile yoğun ticari ilişkilerinin olduğuna dikkati çekerek, "30 yıllık süreç içinde Trabzonlu ihracatçılarımız, Rusya Federasyonu'ndaki yatırımlarını her geçen gün artırdılar ve ihracatın yanı sıra lojistik alanında da çok önemli yatırımlarda bulundular. Kazanılan tecrübe ve yatırımlarla Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat da her geçen yıl gelişti." dedi.

İhracatta ürün çeşitliliğinin önemine işaret eden Kalyoncu, bölge illerinden gelecek dönemde tüm sektörlerden ihracat yapılması için çalışacaklarını söyledi.