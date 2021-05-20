Karadeniz'den Rusya'ya ihracatta yılın 4 ayında yüzde 61 artış oldu - Son Dakika

Karadeniz'den Rusya'ya ihracatta yılın 4 ayında yüzde 61 artış oldu

20.05.2021 11:12
Karadeniz'den Rusya'ya ihracatta yılın 4 ayında yüzde 61 artış oldu, System.String[]

Karadeniz Bölgesi'nden 2021 yılının ilk 4 ayında Rusya Federasyonu'na ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 110 milyon 390 bin dolara çıktı.

Karadeniz Bölgesi'nden 2021 yılının ilk 4 ayında Rusya Federasyonu'na ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 110 milyon 390 bin dolara çıktı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bu yılın ocak-nisan döneminde Rusya'ya, Karadeniz'deki 16 ilden ihracat yapıldığını söyledi.

İhracatın 110 milyon 390 bin 255 dolar tutarında olduğunu belirten Kalyoncu, gerçekleşen dış satımın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 arttığına işaret etti.

Kalyoncu, ihracatta en fazla payın Trabzon'a ait olduğunu kaydederek, "Trabzon'dan bu dönemde Rusya'ya 63 milyon 747 bin 26 dolar tutarında ihracat yapıldı. Buna göre Trabzon'dan ihracatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artış yaşandı. Ayrıca Trabzon, Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 58'lik kısmını tek başına gerçekleştiren il oldu." dedi.

Trabzon'dan Rusya'ya yapılan ihracatın önceki yıllarda olduğu gibi sürekli gelişme gösterdiğine dikkati çeken Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na ağırlıklı olarak yaş meyve sebze ürünleri ihraç edilmesinin yanında son yıllarda balık ihracatı sürekli artış gösteriyor. Karadeniz somonu olarak adlandırılan gökkuşağı alabalığı dondurulmuş olarak Rusya Federasyonu'na ihraç ediliyor. Bölgeden Rusya Federasyonu'na en fazla Karadeniz somonu ihracatını ise Rize gerçekleştiriyor. Rize, böylelikle Karadeniz'den Rusya'ya en çok ihracat gerçekleştiren 3'üncü şehir oldu."

Karadeniz Bölgesi'nden bu yılın ocak-nisan aylarında Rusya'ya yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre en büyük artışı Karabük gerçekleştirdi.

Karabük'ün ihracatı geçen yıl ocak-nisan döneminde 24 bin 991 dolar iken bu yıl aynı dönemde 2 milyon 552 bin 363 dolar oldu.

Yaş sebze ve meyve ilk sırada yer aldı

Rusya'ya bu dönemde 20 farklı sektörde ihracat yapıldı. İhracattan en önemli payı 54 milyon 580 bin 485 dolarlık gelirle yaş sebze ve meyve ürünleri sağladı. Su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, tütün, kimyevi maddeler ile savunma ve havacılık sanayi de ilk sıralarda yer alan sektörler oldu.

Rusya Federasyonu, Karadeniz, İhracat, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'den Rusya'ya ihracatta yılın 4 ayında yüzde 61 artış oldu - Son Dakika Ekonomi


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