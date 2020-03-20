Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
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Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek

6 saat önce

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek, System.String[]

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, saat 21.00'de evlerinin cam ve balkonlarından bir dakika boyunca alkış tuttu.

Trabzon'da, sosyal medya üzerinden yapılan duyuruların ardından ev ve iş yerlerinin pencereleri ile balkonlarına çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi. Çok sayıda kişi ev ve iş yerlenin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü.

Bazı vatandaşlar da araç konvoyu oluşturarak sağlık çalışanlarına destek verdi.

Ordu

Ordu'da da vatandaşlar, alkışlarıyla sağlık görevlilerine destek oldu. Kentte evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar, bir dakika süresince alkış tuttu.

Islık çalarak, "bravo" diyen vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin ışıklarını yakıp söndürdü.

Giresun

Giresun'da kentin bir çok bölgesinde evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutup ıslık çalarak sağlık çalışanlarına destek verdi. Aileleriyle balkonlara çıkan vatandaşlar bir dakika boyunca alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek oldu.

Artvin

Artvin'de, vatandaşlar alkış ve ıslıklarla yeni tip koronavirüs salgıyla mücadele eden sağlık ekiplerine destek oldu.

Kenttin bir çok bölgesinde evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar yaklaşık bir dakika boyunca alkış tutup ıslık çaldı. Bazı vatandaşlar alkış yerine tencere ve tavalara vurup ses çıkararak destek olurken, bazı vatandaşlar da evlerinin ışıklarını yakıp söndürdü.

Rize

Rize'de Vali Kemal Çeber ile vatandaşlar, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi.

Vali Çeber, ailesi ile birlikte evinin balkonuna çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

Evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar da alkışlar ve ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürerek destek verdi. Rize Belediyesi İtfaiye ekibi çalışanları ise araçların sirenlerini bir dakika boyunca sağlık çalışanları için çaldı.

Bazı vatandaşlar da otomobillerinin kornalarını çalarak destek verdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de vatandaşlar, alkışlarıyla sağlık görevlilerine destek oldu.

Kentte evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar, bir dakika süresince ıslık çalıp, ışıklarını yakıp söndürerek sağlık görevlilerine olan desteklerini ifade etti.

Vatandaşların sağlık ekiplerine desteklerine bazı polisler de araçlarından siren çalarak eşlik etti.

Trabzon, Rize, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:56 Kaynak: AA

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