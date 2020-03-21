Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek

6 saat önce

Trabzon, Giresun ve Ordu'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Trabzon, Giresun ve Ordu'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, saat 21.00'de evlerinin cam ve balkonlarından bir dakika boyunca alkış tuttu.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruların ardından Trabzon'da, ev ve iş yerlerinin pencereleri ile balkonlarına çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.

Çok sayıda kişi vatandaş, ev ve iş yerlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü.

Giresun

Giresun'da kentin bir çok bölgesinde evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutup ıslık çalarak sağlık çalışanlarına destek verdi. Aileleriyle balkonlara çıkan vatandaşlar bir dakika boyunca alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek oldu.

Kentte itfaiye ve polis ekipleri de sirenler çalarak sağlık çalışanlarına destek verdi.

Ordu

Ordu'da da vatandaşlar, alkışlarıyla sağlık görevlilerine destek oldu. Kentte evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar, bir dakika süresince alkış tuttu.

Islık da çalan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin ışıklarını yakıp söndürdü.

Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek

Giresun, Trabzon, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:57 Kaynak: AA

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