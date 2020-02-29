Karadeniz Derbisi'nde Trabzonspor'un konuğu Rizespor! İddaa oynayanların %72'si...

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TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR



Beşiktaş deplasmanında 1 puanı son anda Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ile kurtaran Trabzonspor, 1 maçı eksik, lider Başakşehir'in de 1 puan gerisinde Süper Lig'de 2. sırada yer alıyor.



Savunmadan Gaston Campi cezalı, Majid Hosseini sakat, Manuel da Costa ile Joao Pereira'nın durumları maç saati netlik kazanacak.



Uzun süren sakatlığının ardından takımla antrenmanlara başlayan Abdülkadir Ömür henüz hazır değil, Anthony Nwakaeme de belirsizliğini koruyor.



Çaykur Rizespor ise Başakşehir'e uzatma anlarında yediği golle kaybetmiş ve ligdeki 3 puan hasretini 4 maça çıkartmıştı.



Hücumun önemli parçalarından Braian Samudio geçtiğimiz hafta yedekte beklemişti, son 9 haftada hiç 90 dakikayı tamamlayamadı, sadece 3 kez ilk 11'de şans bulabildi.



TD İsmail Kartal'ın en ileride Milan Skoda'ya forma vermesi, kanatlarda ise Aminu Umar ve Fernando Boldrin ile sahaya çıkması bekleniyor.



Üyelerin yaklaşık %72'si bordo mavililerin evinde hata yapmayacağını düşünüyor.



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