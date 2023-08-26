Trabzonspor, 17 yıl sonra Çaykur Rizespor'a yenildi - Son Dakika

Trabzonspor, 17 yıl sonra Çaykur Rizespor'a yenildi

Son Güncelleme: 26.08.2023 21:41

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla bordo-mavili ekip, 2006 yılından bu yana ilk kez sahasında Rizespor'a yenildi. Rizespor, lig tarihinde ilk kez Trabzon'da 3 gol atma başarısı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaştı. 5 gollü mücadeleyi kazanan taraf 3-2'lik skorla konuk ekip oldu.

TRABZON'UN YÜZÜ GÜLMÜYOR

İlk hafta kazanan ve geçen hafta Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, ligin 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 kaybetti.

Karadeniz derbisi nefes kesti! Trabzonspor, 17 yıl sonra sahasında Çaykur Rizespor'a yenildi

17 YIL SONRA İLK KEZ

Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, 2006 yılından bu yana ilk kez rakibine sahasında kaybetti.

Karadeniz derbisi nefes kesti! Trabzonspor, 17 yıl sonra sahasında Çaykur Rizespor'a yenildi

PERDEYİ MOSCI AÇTI

Maça hızlı başlayan konuk takım'ın ilk golü 20. dakikadaAttila Mocsi'nden geldi.

BENHUR 2-0 YAPTI

İlhan Palut'un ekibinde Benhur Keser 43. dakikada farkı ikiye çıkardı. Çaykur Rizespor, Trabzon'da soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Karadeniz derbisi nefes kesti! Trabzonspor, 17 yıl sonra sahasında Çaykur Rizespor'a yenildi

BAKASETAS SAHNEDE

Bordo-mavililer, 56. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Anastasios Bakasetas, durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.

YİNE BENHUR

Çaykur Rizespor, ikinci golü atan Benhur Keser, 66'da bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 3. golünü attı. Trabzonspor'da sonradan oyuna dahil olan Enis Destan, 83. dakikada durumu 3-2'ye getirdi.

Karadeniz derbisi nefes kesti! Trabzonspor, 17 yıl sonra sahasında Çaykur Rizespor'a yenildi

RİZESPOR İLK KEZ 3 GOL ATTI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Trabzonspor'u deplasmanda 2006 yılından bu yana ilk kez yenen Rizespor ayrıca lig tarihinde ilk kez Trabzon'da 3 gol buldu.

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Son Dakika Futbol Trabzonspor, 17 yıl sonra Çaykur Rizespor'a yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, 17 yıl sonra Çaykur Rizespor'a yenildi - Son Dakika
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