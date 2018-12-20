Karadeniz Derbisi Riskli Kategoriye Alındı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 23 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak.

Rizespor taraftarlarınında tribünlerden takip edebileceği müsabaka riskli maçlar arasında yer alırken, herhangi bir tatsızlığın yaşanmaması adına Fenerbahçe maçında alınan geniş güvenlik önlemleri bu maçta da uygulanacak.

Riskli maçlar kategorisinde

Hatırlanacağı gibi 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'un Bursaspor'a kaybetmesinin ve Rizespor'un küme düşmesinin ardından iki şehir arasında gerginlik yaşanmıştı. Rizespor'lu bazı taraftarlar takımlarının küme düşmesini Trabzonspor'un sahasında Bursaspor'a yenilmesine bağlarken, bazı taraftarlar ise sosyal medya hesaplarından gerginliği tırmandıracak paylaşımlarda bulunmuştu. Söz konusu sezonun ardından iki takım ilk kez Trabzon'da karşılaşacak. Zorlu maç öncesi iki takımın taraftarları arasında gerginliği artıracak paylaşımların yapılması emniyet güçlerini de harekete geçirdi. Taraftarların sosyal medya hesaplarını mercek altına alan polis ekipleri, herhangi bir sıkıntının yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri ve tedbirleri alıyor.

Rizespor taraftarları Trabzon'a gelecek

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan müsabakayı yeşil-mavili taraftarlarda tribünlerden izleyecekler. Trabzon Spor İl Güvenlik Kurulu, iki komşu şehir arasında daha önce yaşanan gerginliğin önüne geçme adına sağ duyulu bir karar alarak herhangi bir taraftar yasağı uygulaması bu maç öncesi almadı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Rizespor'lu taraftarların Trabzon'da en iyi şekilde ağırlanması ve herhangi bir gerginliğe neden vermeme adına müsabaka öncesi bordo-mavili taraftarlarla bir değerlendirme toplantısı yaptı. Rizespor'lu taraftarların şehir giriş ve çıkışlarının yanı sıra stadyuma girişlerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bordo-mavili taraftarların da provokasyonlara kapılmaması gerektiği konusunda dikkatli olmasını istendi.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan müsabakada emniyet güçleri ve özel güvenliklerle birlikte binin üzerinde görevlinin karşılaşmada hazır tutulacağı öğrenildi.