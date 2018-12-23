Karadeniz Derbisinde Trabzon Rüzgarı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor
sahasında Çaykur Rizespor
'u 4-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7.dakikada Saudio'nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 25.dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından Novak topla birlikte ceza sahası içine girdi. Savunmanın müdahalesiyle Novak'tan seken top Abdulkadir Ömür'ün önüne düştü. Düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0 34.dakikada ceza sahası yayı üzerinde Aminu'nun vuruşunda topu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı. 42.dakikada Yusuf Yazıcı
'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 53. dakikada Samudio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Vedat Murigi'nin vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan'da kaldı. 68. dakikada Trabzonspor, sol kanattan kullandığı kornerde kafalardan seken top ceza yayı üzerinde bulunan Abdulkadir Ömür'ün önüne düştü. Bu oyuncunun ayağının içiyle vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak kalecinin sağından ağalarla buluştu. 2-0 79. dakikada ceza sahası içinde Yusuf Yazıcı, pasını Nwakaeme'ye çıkardı. Nwakaeme ise yanındaki Rodallega'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 3-0 84. dakikada Vedat Murigi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aminu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın bacaklarının arasından ağalarla buluşturdu. 3-1 90+2. dakikada Ekuban'ın pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Nwakaeme yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 4-1
KÜNYE
Stat: Medical Park Hakemler: Fırat Aydınus
xx, Serkan Ok
xx, Alex Taşcıoğlu
xx Trabzonspor: Uğurcan xxx, Kamil Ahmet Çörekçi
xxx, Hüseyin Türkmen
xxx, Mejad Hosseini xxx, Novak xxx, Onazi xx (Kucka dk. 32 x), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xxx (Abdulkadir Parmak dk. 88 ?), Amiri xx (Ekuban dk. 78 x), Nwakaeme xxx, Rodallega xxx Yedekler: Arda Akbulut, Olcay Şahan
, Murat Cem Akpınar
, Batuhan Artaslan, Semih Karadeniz
, Ibanez Teknik Direktör: Ünal Karaman
Çaykur Rizespor: Gökhan x (Samir Ujkani dk. 46 x), Orhan x (Robin Yalçın dk. 78 x), Brabec x, Saadene x, Mehmet Uslu
x, Petrucci x, Abdullah Durak
x (Mustafa Saymak dk. 46 x), Aminu x, Boldrin x, Samudio x, Vedat Murigi x Yedekler: Cihan, Gladkiy, Süleyman Koç
, Ali Çamdalı
, Emir Han
Topçu, Fink, Eren Karadağ
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 25 ve 68), Rodallega (dk. 79), Nwakaeme (dk. 90+2) (Trabzonspor), Aminu (dk. 84) (Çaykur Rizespor) Sarı Kartlar: Mustafa Saymak, Boldrin (Çaykur Rizespor), Ekuban, Kucka, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet
Çörekçi (Trabzonspor)
(Gökmen Şahin - Fatih
Yılmaz/İHA)