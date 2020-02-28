Karadeniz derbisinde Trabzonspor önde - Son Dakika
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Karadeniz derbisinde Trabzonspor önde

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Trabzonspor rakibine 13 senedir evinde yenilmiyor.

Karadeniz derbisinde Trabzonspor önde, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Trabzonspor rakibine 13 senedir evinde yenilmiyor.


Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 29 Şubat Cumartesi günü evinde komşusu Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanından 1 puanla dönen bordo-mavililer, ligde ve kupada gireceği 16 günlük zorlu fikstüre evinde oynayacağı Rizespor maçını kazanarak başlamak istiyor.


Son 6 maçta 1 kez yenildi


Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a karşı evinde oynadığı son 6 maçta 1 kez yenildi. Yeşil-mavililer Trabzon deplasmanında en son galibiyetini 30 Ekim 2006'da 1-0'lık skorla alırken, ardından bordo-mavililere karşı deplasmanda oynadığı maçlardan galip ayrılamadı. Bu süreçte Trabzonspor, rakibi karşısında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.


38. randevu


Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 38. kez karşı karşıya gelecekler. 'Karadeniz derbisi' olarak adlandırılan rekabette bordo-mavililer rakibine ciddi bir üstünlük sağladı. Trabzonspor 24 kez galip gelirken, mavi-yeşilliler rakibine 5 maçta üstünlük kurabildi. Geride kalan 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda rakip kaleye 76 gol atarken, kalesinde ise 29 gol gördü.


Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.


Trabzonspor'da savunma değişiyor


Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor'da savunma hattı değişiyor. Campi'nin sarı kart cezalısı, Hosseini ve Pereira'nın tedavilerinin sürüyor olması zorlu müsabaka öncesi Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'i bir dizi değişikliğe itecek. Çimşir'in Campi'nin yerine Hüseyin Türkmen'e şans vermesi bekleniyor. Pereira'nın durumuna göre ise bu bölgede Kamil Ahmet Çörekçi'nin şans bulması bekleniyor.


Nwakaeme'nin durumu yarın netlik kazanacak


Trabzonspor'da forvet hattının etkili isimlerinden Nwakaeme'nin yarın Çaykur Rizespor karşısında forma giyip giymeyeceği yarın netlik kazanacak. DG Sivasspor maçında arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle oyundan alınan, Beşiktaş maçında ise forma giyemeyen Nwakaeme, takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. - TRABZON

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:18 Kaynak: İHA
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