Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti (2) - Son Dakika
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Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti (2)

06.06.2022 19:56

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek Bahama bandıralı "Castoro 10" adlı gemi, bölgeye ulaşmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek Bahama bandıralı "Castoro 10" adlı gemi, bölgeye ulaşmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğal gazı vatandaşla buluşturmak için hem denizde hem karada çalışmalar son hızla devam ediyor.

Denizde kuyu hazırlık işlemleri sürürken karada da gazın işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükseliyor.

Sahada 4 bin 200 personel çalışırken 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi ise çalışmalara destek veriyor.

Çalışmalar devam ederken belirlenen bölgeye boruları yerleştirecek gemiler Filyos'a gitmek üzere yola çıktı.

Sığ kısımlarda boru yerleştirme işlemini yapacak Bahama bayraklı "Castoro 10" isimli gemi, öğle saatlerine doğru İstanbul Boğazı'na girdi. Toplam 140 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde, 10 bin 487 groston ağırlığındaki geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-12" römorkörleri eşlik etti.

Danimarka bandıralı 73 metre boyundaki "Maersk Tracker" adlı açık deniz tedarik gemisi tarafından çekilen ve 8 Haziran'da Filyos Limanı'nda olması beklenen gemi, karaya varış noktasından itibaren yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki sığ kısımda kalan boruların serimi ve montajını yapacak.

Öte yandan derin denizde boru serimi yapacak diğer gemi ise temmuz başında Türkiye'de olacak.

Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti (2)
Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti (2)
Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti (2)
Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti (2)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti (2) - Son Dakika
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