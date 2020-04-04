Karadeniz'e gelenler kontrol noktalarına karşı bilgilendirme için WhatsApp grubu kurmuş - Son Dakika

Rize Valisi Kemal Çeber, insanların kontrol noktalarından geçebilmek için aralarında WhatsApp grubu kurduğunu dile getirdi.

Telefonla katıldığı bir televizyon programında Rize'de Korona virüse karşı alınan tedbirler hakkında konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, özellikle Karadeniz bölgesine gelen insanların Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki kontrol noktalarından geçebilmek için aralarında WhatsApp grubu kurduğunu ve buradan haberleştiğini dile getirdi. Çeber "WhatsApp grupları oluşturulmuş. İstanbul'dan Ankara'dan, Bursa'dan bu tarafa doğru gelenler birbirleri ile 'gece şu köyün olduğu yerden, stabilize yoldan geçerseniz rahat geçesinizi. Orada jandarma yok. Şuradan giderseniz kontroller gevşiyor. Hatta 'varış noktasına 2 saat kala şu ilacı alın ateşiniz düşüyor, kontrole yakalanmıyorsunuz' gibi maalesef örneklerini görüyoruz. Bir taraftan da biz bunlarla mücadele ediyoruz" dedi.

Virüsün Türkiye'ye girdiği ilk andan itibaren tedbirlerin alınmaya başlandığı aktaran Çeber, ülke genelinde uygulanmaya başlayan tedbirlerden bazılarının ilk olarak Rize'de hayata geçtiğini kaydederek "Mesela yol kontrol noktalarında sağlık taramalarının yapılması, yolcu seyahat belgeleri, sosyal donatı alanlarının kapatılması, karantina uygulaması ilk Rize'de başladı" diye konuştu.

Rizlilerin çoğunun Rize dışında yaşadığını ve bu mevsimin Rize'ye göç mevsimi olduğunu dile getiren Çeber "Bilim Kurulumuz ve Bakanlığımız iki şeyi çok önemsiyor. Rize ve benzeri illerin şöyle bir özelliği var. Birincisi birçok hemşerisi dışarda yaşayan bir şehir. Özellikle bu mevsim hemşerilerimizin yoğun bir şekilde memleketlerine geldiği bir mevsim. Biz ilk tedbir toplantımızda bunu Bakanlarımıza anlattım. Orada her şey tartışıldı. ile girişlerin yasaklanması, sokağa çıkma yasağı gibi. Ama bunların her birinin alınmasının çok değişik riskleri ve sonuçları olabilir. Bilim Kurulumuz bunları kademe kademe uygulamayı uygun gördü" şeklinde konuştu. - RİZE