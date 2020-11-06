'Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu' Zonguldak' ta yapılacak - Son Dakika

5. Uluslararası Karadeniz'e Kıyısı olan Ülkeler Sempozyumu Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin desteği ile pandemiden dolayı online olarak 28-29 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Daha önceden, 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında, Zonguldak Dedeman Otelde yapılan, 3. Uluslararası Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumunun, bu sene 5.'si Zonguldak' ta yapılacak. Dr. Öğretim Üyesi Bülent Haner, Dr. Öğretim Üyesi Veli Akarsu, Öğr. Gör. Hüseyin Mungan ve Öğr. Gör. Serkan Bozkurt tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda 6 Şubat 2020 tarihinde, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ziyaret edilerek sempozyumun Karadeniz Ereğli'de yapılması için fikir alışverişinde bulunulmuştu.

Sempozyum, düzenleme kurulu başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bülent Haner, sempozyumda bu yıl Karadeniz'in Zonguldak'a yakın kıyısında bulunan 405 milyar metre küp doğal gaz rezervi ile ilgili sunum ve tartışmanın yapılacağını ifade etti. Dr. Haner sempozyuma ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi; "3.'sünü, 18-20 Eylül 2019 tarihlerinde Zonguldak Dedeman Otelinde gerçekleştirdiğimiz, "Uluslararası Karadenize Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu"nun 5. sini de yine Zonguldak'ımızda, 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Ancak malum pandemi nedeniyle bu kez sempozyumumuzu on-line olarak yapacağız. Bu sempozyumun Karadeniz Ereğlisi'nde yapılması için Belediye Başkanı Halil Posbıyık, büyük bir destek vermişti. Kendisini 6 Şubat 2020'de ziyaret ettiğimizde, sempozyum salonu olarak Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezini, 18-20 Eylül 2020 tarihleri için tahsis ettirdi. Ayrıca katılımcılara tarihi ve turistik yerleri gezdirip, final yemeğini de vereceğini ifade etmişti. Ancak, maalesef malum pandemi bunu yapmamıza engel oldu. Yine de yılmayarak bu bilimsel faaliyetimizi en azından online olarak da düzenleyebileceğimizi düşünerek, ekibimizde bulunan ben Dr. Bülent Haner, Dr. Öğretim Üyesi Veli Akarsu, Öğr. Gör. Hüseyin Mungan ve Öğr. Gör. Serkan Bozkurt hocalar ve bilim kurulunun diğer üyeleriyle, bu sempozyumumuzu konuşmamın başında ifade ettiğim 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde yapacağız. Bu sempozyuma katılmak için son bildiri gönderme tarihi, 1 Kasım 2020 olacaktır. Bu sempozyumda Zonguldak'ımıza yakın bir Karadeniz sahasında bulunan 405 milyar m3 doğal gaz rezervi ile ilgili olarak akademisyenlerimize sunum ve tartışma yapma imkanı olacaktır. Ben sempozyumun bilim kurulu başkanı olarak, konuşmamı, bu sempozyuma destek veren başta Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi bu vesile ile iletiyorum." - ZONGULDAK