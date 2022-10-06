Karadeniz'de palamut bereketi sürecek - Son Dakika
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Karadeniz'de palamut bereketi sürecek

06.10.2022 09:37

KARADENİZ'de geçen yıllara göre, bu sene erken büyüyen palamutlar, tezgahlarda 15 TL ile 45 TL arasında satılıyor.

KARADENİZ'de geçen yıllara göre, bu sene erken büyüyen palamutlar, tezgahlarda 15 TL ile 45 TL arasında satılıyor. Karadeniz'den bu yıl fazla miktarda palamut çıktığını belirten Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman Samsun, "Tanesi 750 grama kadar ulaşan palamut avcılığı, birkaç ay daha sürdürülebilir" dedi.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek, denize açılan balıkçıların ağları, bol miktarda palamut ile doldu. Geçen yıllara göre, bu sene erken büyüyen palamutlar, boy ve iriliğine göre tezgahlarda 15 TL ile 45 TL arasında satılıyor. Uzmanlar ve su ürünleri kooperatifi yetkilileri, palamut başta olmak üzere bu yıl Karadeniz'de bolca balık avlandığını belirtti.

'PALAMUT SEZONU 1,5 AY DAHA DEVAM EDER'Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, denizlerde bu sene palamut avcılığının bol olduğunu belirterek, "Yağışlar nedeniyle bu sene dereler taştı, denize çok fazla plankton girdi. Yıllardan beri derelerimiz kurumuştu. 'Plankton yoktu' derdik, bu sene denizde çok fazla var. Onun için bu sene palamutlar çok iri. Denizde çok yem var. Derelerden gelen planktonun denize inmesiyle palamut çok erken büyüdü. Balık erken göçünü tamamlıyor. Bir orada sıkıntımız var ama şu an havalar çok uygun gidiyor. Palamut sezonu 1,5 ay daha devam eder. Özellikle Batı Karadeniz'de çok palamut var. Dikkat ederseniz; bütün seller Bartın civarlarında, İnebolu'dan batıya doğru oldu. Hep sel olan yerlerde balık var. Oralardan, bu sene denize çok plankton geldi. Bu sene, denizde bütün balıklarda artış var" dedi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman Samsun da Karadeniz'den geçen yıllara göre bu sene daha fazla palamut çıktığını belirterek, "Bu sevindirici bir şey. Balıkçılarımız bilir ki 5-6 senede bir balık az olduktan sonra bollaşır. İnşallah bu sene bolluk olur. Tanesi 750 grama kadar ulaşan palamut avcılığı, birkaç ay daha sürdürülebilir" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Karadeniz, Samsun, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de palamut bereketi sürecek - Son Dakika

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