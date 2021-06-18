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Başkan Yüce: "Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak" - Son Dakika

Başkan Yüce: "Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak"

18.06.2021 17:52
Başkan Yüce:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'nın adını dünyaya bisikletle duyuracak Karadeniz'e Pedal Çevirelim projesinde önemli bir aşamaya ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'nın adını dünyaya bisikletle duyuracak Karadeniz'e Pedal Çevirelim projesinde önemli bir aşamaya ulaştı. "Pedal Dostu İşletme" ünvanı alabilmeleri için eğitim verilen işletmecilere sertifika veren Başkan Yüce, "893 bin 491 avro bütçeli projeyi hayata geçiriyoruz. Sakarya'nın adını bisiklet dostu şehir olarak dünyaya duyuracağız." dedi. Proje kapsamında rotaların oluşturulup dijital ortama işlendiğini belirten Başkan Yüce, Sakarya'da bir de "Bisiklet Festivali" yapacaklarını müjdeledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediyenin başlattığı Karadeniz'e Pedal Çevirelim projesi kapsamında yürütülen Uygulamalı Girişimcilik ve Mentörlük Eğitimi'nin sertifika törenine katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Furkan Beşel ve Ziya Cevherli ile bürokratların da katıldığı törende konuşan Başkan Yüce, Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazanan 893 bin 391 avro bütçeli Karadeniz'e Pedal Çevirelim projesinde önemli bir aşama kaydedildiğini belirterek çalışmanın şehrin spor ve bisiklet dostu kimliğine katacağı değeri anlattı.

Karadeniz'deki dijital olarak etiketleri yapılan konumlarda kurulacak iş yeri, mola alanı, dinlenme ve barınma merkezlerinde "Pedal Dostu İşletme" ünvanını alabilmeleri için eğitim alan girişimcilerle görüşen Başkan Yüce, bu projeyle bisiklet alanında Sakarya'nın adını dünyaya duyuracaklarını vurguladı. Gençlere "Arayan değil, aranan kişi olun" diyerek alanlarında uzmanlaşmaları için tavsiyelerde bulunan Yüce, eğitimi bitiren 100 girişimci ve 75 işletmeciye sertifikalarını takdim etti.

Sakarya'nın adını dünyaya duyuracağız

Çalışma bittiğinde dünyaca ünlü bisiklet sporcularının yolculuğa Sakarya'dan başlayıp yine burada bitireceğini belirten Başkan Yüce, "Dünyaya önemli izler bırakmak gerekir. Hayat insanın hayırlı izler bıraktığı kadar güzeldir. Salyangoz bile yürürken iz bırakır. O yüzden bizden sonrakiler bıraktığımız güzel izleri hatırlayıp, bizleri anacaklar. Sakarya'nın adını bisiklet dostu şehir olarak dünyaya duyuracağız. Amacımız Sakarya olarak; dünyanın en önemli sporlarından olan, belki de en çok sporcuya ve sporsevere sahip olan Bisiklet Sporundaki payımızı artırmak. Yani diyoruz ki dünya üzerinde pek çok bisikletçi var ve Karadeniz'in eşsiz doğasında bisiklet binmeyi çok seviyorlar. Karadeniz havzasında bir birine bağlı bisiklet güzergahları hazırlayalım dedik. Bu güzergahlarda bisiklet kullanmak isteyen ve dünyanın farklı yerlerinden gelen sporcular yolculuklarına Sakarya'dan başlasınlar ya da seyahatlerini Sakarya'da tamamlasınlar. Biz de iş adamlarımızla, esnaflarımızla, işletmelerimizle ve girişimcilerimizle bir araya gelip bu sporcuların gündelik ihtiyaçlarını karşılayacakları mekanlar oluşturalım. İş yerleri kuralım, mola yerleri, dinlenme ve barınma merkezleri kuralım. Hatta bu merkezleri uluslararası standartlarda hazırlayarak "Pedal Dostu İşletme" unvanını alalım. Böylece bu unvanı gören sporcular gönül rahatlığıyla şehrimizi ve işletmelerimizi tercih etsinler" dedi.

Rotalarımızı uluslararası turizm alanında pazarlayacağız

Başkan Yüce, kurulacak tesislerin uluslararası alanda pazarlanarak turizme kazandırılması için girişimcilere eğitimler verildiğini ifade ederek, "Bu amaçla toplam bütçesi 893 bin 491 avro olan projeyi hayata geçiriyoruz. Proje ortağımız SUBÜ ile Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'dan temsilcilerle ile bir araya gelerek bisiklet rotalarını, güzergahları oluşturduk. Bu rotaların dijital platformlardaki etiketlendirmelerini yaptık. Sonra sizlerle bir araya geldik ve eğitimlerimize başladık. Malumunuz bu eğitimlerin çok çeşitli amaçları var: Öncelikle belirlediğimiz rotalarının uluslararası mecralarda turizm amaçlı pazarlanması. İşletmelerimize ve girişimcilerimize bisiklet temalı eğitimler vererek, "Pedal Dostu İşletme" unvanı almalarının sağlanması. Kadın girişimcilere hediyelik eşya üretimi konusunda destek verilmesi ve eğitim çalışmalarının tamamlanması. Eğitimler sonucunda projenin uygulama ayağına geçeceğiz ve inşallah şehrimizde siz "Pedal Dostu" İşletmelerimiz ve girişimcilerimizle birlikte bir Bisiklet Festivali düzenleyeceğiz. Çok şükür bugün sizlerle birlikte; 100 girişimci adayımız ve 75 işletmemizle başladığımız bu eğitim programımızı tamamladık. Şimdi 10 girişimcimize ve 5 işletmemize ileri mentorluk desteği vereceğiz" diye konuştu.

Toplantıda Sakaryalı bisiklet sporcuları ve bisiklet severlerin taleplerini dinleyen Başkan Yüce, gerekli talimatları verdi. - SAKARYA

Başkan Yüce: Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak
Başkan Yüce: Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak
Başkan Yüce: Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak
Başkan Yüce: Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak
Başkan Yüce: Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak
Başkan Yüce: Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak
Başkan Yüce: Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak
Başkan Yüce: Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak
Başkan Yüce: Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak
Başkan Yüce: Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak
Başkan Yüce: Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak
Başkan Yüce: Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak

Girişimcilik, Karadeniz, Bisiklet, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yüce: 'Bu proje bisiklet alanında Sakarya'nın ismini dünyaya duyuracak' - Son Dakika


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