Karadeniz ekibi evinde berabere kaldı - Son Dakika

Karadeniz ekibi evinde berabere kaldı

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

20. dakikada Yukatel Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde kafalardan seken topa son olarak Estupinan dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

28. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tunay Torun tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

32. dakikada Özgür Çek sağ kanattan çektiği şuta ters kafa vuran Ivanildo topu kendi ağlarına gönderdi. 0-2

40. dakikada Çaykur Rizespor Morozyuk ile sağ kanattan atak geliştirdi. Morozyuk'un ortasını karşılayan Skoda beklemeden topu ağlarla buluşturdu. 1-2

İKİNCİ YARI

47. dakikada kale ağzından Fernando Boldrin tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

49. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tunay'ın başarılı rövaşata deneyiminde, kaleci Tolgahan topu kurtarmayı başardı.

71. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından çektiği şut Youssef'e çarparak yön değiştirdi. Kaleci Tolga'yı yanıltan şutta top ağlarla buluştu. 2-2

77. dakikada altı pas içerisinden Yan Sasse tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

89. dakikada Samudio sol kanattan geliştirdiği atakta uzun pasını ceza sahasına gönderdi. Boldrin'in topa dokunamaması sonrasında top auta çıkıyor.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Talbi xx, Morozyuk xxx (Orhan dk. 42 xxx), Melnjak xx, Ivanildo x, Boldrin xxx, Vetrih xx (Garmash dk. 70 x), Samudio xx, Diomande xx, Tunay xx (Sasse dk. 70 xx), Skoda xxx

Yedekler: Zafer, Burak, Alberk, Atakan, Abdullah, Oğuz Kağan, Boryachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Denizlispor: Tolgahan xx, Ben Youssef xx, Mustafa xxx, Bergdich xx, Lopes xxx, Aissati xxx, Estupinan xxx (Olcay dk. 69 xx), Murawski xxx, Mbamba xx (Isaac dk.61 xxx), Özgür xx (Sacko dk. 69 xxx), Rodallega xxx

Yedekler: Hüseyin, Muhammet, Sedat, Alihan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Sarı Kartlar: Özgür (Denizlispor), Morozyuk, Tunay (Çaykur Rizespor)

Goller: Estupinan (dk. 20), Ivanildo (dk. 30 kk.) (Yukatel Denizlispor), Skoda (dk.40), Boldrin (dk. 71) (Çaykur Rizespor)

(Kubilay Ateş - Hasan Fehmi Demir/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 20:37 Kaynak: İHA

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