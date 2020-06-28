Karadeniz ekibi evinde berabere kaldı - Son Dakika

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
20. dakikada Yukatel Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde kafalardan seken topa son olarak Estupinan dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
28. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tunay Torun tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
32. dakikada Özgür Çek sağ kanattan çektiği şuta ters kafa vuran Ivanildo topu kendi ağlarına gönderdi. 0-2
40. dakikada Çaykur Rizespor Morozyuk ile sağ kanattan atak geliştirdi. Morozyuk'un ortasını karşılayan Skoda beklemeden topu ağlarla buluşturdu. 1-2
İKİNCİ YARI
47. dakikada kale ağzından Fernando Boldrin tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
49. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tunay'ın başarılı rövaşata deneyiminde, kaleci Tolgahan topu kurtarmayı başardı.
71. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından çektiği şut Youssef'e çarparak yön değiştirdi. Kaleci Tolga'yı yanıltan şutta top ağlarla buluştu. 2-2
77. dakikada altı pas içerisinden Yan Sasse tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
89. dakikada Samudio sol kanattan geliştirdiği atakta uzun pasını ceza sahasına gönderdi. Boldrin'in topa dokunamaması sonrasında top auta çıkıyor.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Talbi xx, Morozyuk xxx (Orhan dk. 42 xxx), Melnjak xx, Ivanildo x, Boldrin xxx, Vetrih xx (Garmash dk. 70 x), Samudio xx, Diomande xx, Tunay xx (Sasse dk. 70 xx), Skoda xxx
Yedekler: Zafer, Burak, Alberk, Atakan, Abdullah, Oğuz Kağan, Boryachuk
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Denizlispor: Tolgahan xx, Ben Youssef xx, Mustafa xxx, Bergdich xx, Lopes xxx, Aissati xxx, Estupinan xxx (Olcay dk. 69 xx), Murawski xxx, Mbamba xx (Isaac dk.61 xxx), Özgür xx (Sacko dk. 69 xxx), Rodallega xxx
Yedekler: Hüseyin, Muhammet, Sedat, Alihan
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Sarı Kartlar: Özgür (Denizlispor), Morozyuk, Tunay (Çaykur Rizespor)
Goller: Estupinan (dk. 20), Ivanildo (dk. 30 kk.) (Yukatel Denizlispor), Skoda (dk.40), Boldrin (dk. 71) (Çaykur Rizespor)
(Kubilay Ateş - Hasan Fehmi Demir/İHA)