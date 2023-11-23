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Karadeniz Ereğli'de batan gemiden 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika

Karadeniz Ereğli'de batan gemiden 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. 12 mürettebattan 1'inin cansız bedeni geçtiğimiz günlerde kıyıya vururken, ekipler bugün batan gemiden 1 kişinin daha cansız bedenini çıkardı. 10 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

23.11.2023 - 10:18,  Güncelleme: 10:37
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Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan birinin cansız bedenine 20 Kasım'da ulaşılmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün bir kişinin daha cansız bedenini gemiden çıkardı. Kayıp 10 kişi için çalışmalar sürüyor.

Karadeniz Ereğli'de batan gemiden 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

BÖLGEDEN BİR ACI HABER DAHA GELDİ

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 5. gününde karadan, denizden ve havadan devam ederken bölgeden bir acı haber daha geldi. Ekipler batan gemiden 1 kişinin daha cansız bedenini çıkarırken, kayıp 10 kişiyi bulmak için çalışmalar son hızıyla devam ediyor.

Karadeniz Ereğli'de batan gemiden 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

ASKERİ BÖLGEDE MENDİREĞE ÇARPARAK BATMIŞTI

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan birinin cansız bedenine 20 Kasım'da ulaşılmıştı.

Karadeniz Ereğli'de batan gemiden 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

"HAKKINIZI HELAL EDİN, BATIYORUZ"

Öte yandan mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı geminin telsizcisi Mustafa Nacar'ın olay anında ailesine attığı son mesaj da ortaya çıkmıştı. Nacar'ın "Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz" yazdığı görülürken mesaj umutların tükenmesine neden olmuştu.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli'de batan gemiden 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli'de batan gemiden 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika
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