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Karadeniz Ereğli İlçemizin Kurtuluşunun 101. Yılı Kutlama Programı Kapsamında "Sevgi Barış Plaj Tesisleri ve Dostluk Mesire Alanı"Nın Açılışı Yapıldı - Son Dakika

Karadeniz Ereğli İlçemizin Kurtuluşunun 101. Yılı Kutlama Programı Kapsamında "Sevgi Barış Plaj Tesisleri ve Dostluk Mesire Alanı"Nın Açılışı Yapıldı

18.06.2021 17:03
Karadeniz Ereğli İlçemizin Kurtuluşunun 101. Yılı Kutlama Programı Kapsamında

Karadeniz Ereğli İlçemizin Kurtuluşunun 101. Yılı Kutlama Programı Kapsamında "Sevgi Barış Plaj Tesisleri ve Dostluk Mesire Alanı"nın Açılışı YapıldıVali Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Ereğli ilçemizin Kurtuluşunun 101.

Karadeniz Ereğli İlçemizin Kurtuluşunun 101. Yılı Kutlama Programı Kapsamında "Sevgi Barış Plaj Tesisleri ve Dostluk Mesire Alanı"nın Açılışı YapıldıVali Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Ereğli ilçemizin Kurtuluşunun 101. Yılı Kutlama Programı kapsamında "Sevgi Barış Plaj Tesisleri ve Dostluk Mesire Alanı"nın açılışına katıldı. Tesislerin halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diledi, emeği geçenlere teşekkür etti. Tesislerin açılışına Vali Tutulmaz'ın yanı sıra Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve çok sayıda davetli katıldı.

Karadeniz Ereğli İlçemizin Kurtuluşunun 101. Yılı Kutlama Programı Kapsamında Sevgi Barış Plaj Tesisleri ve Dostluk Mesire Alanı Nın Açılışı Yapıldı

Karadeniz, Ereğli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Karadeniz Ereğli İlçemizin Kurtuluşunun 101. Yılı Kutlama Programı Kapsamında 'Sevgi Barış Plaj Tesisleri ve Dostluk Mesire Alanı'Nın Açılışı Yapıldı - Son Dakika


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