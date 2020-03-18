Karadeniz: "Evden çıkmayarak bu süreci atlatacağız" - Son Dakika
Son Dakika Politika Karadeniz: 'Evden çıkmayarak bu süreci atlatacağız' - Son Dakika

Karadeniz: "Evden çıkmayarak bu süreci atlatacağız"

6 saat önce

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan, etkisi artarak büyüyen ve Türkiye'de de görülen korona virüsüne karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Karadeniz:

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan, etkisi artarak büyüyen ve Türkiye'de de görülen korona virüsüne karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.


Karadeniz yaptığı açıklamada, " 'Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi olarak ilan edilen korona virüsü (Kovid-19) maalesef etkisini arttırarak büyüyor. Dünyanın birçok yerinde virüs sebebiyle hayatını kaybeden, hastalık nedeniyle yaşam kalitesi olumsuz etkilenen insanlar var. Ülkemizde de yapılan testler sonrasında pozitif çıkan vaka sayısının arttığını üzülerek takip ediyoruz. Virüs hızla yayılıyor, mümkün mertebe tedbiri elden bırakmamalıyız. Yurt dışı ziyaretlerimizi ertelemeliyiz, yurt dışından ülkeye dönen vatandaşlarımızın da 14 gün sosyal izolasyon kurallarına uymaları önem arz ediyor. Virüsten korunmak için kalabalık ortamlardan uzak durmak, el dezenfektanı kullanmak bol su ve sabun kullanımına özen göstermemiz gerekiyor. Paniğe kapılmadan tedbir alarak mümkün olduğunca evden çıkmayarak bu süreci atlatacağız. Bu süreçte elini taşın altına koyan, gerekli önlem ve tedbirleri alarak virüsle mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SİNOP

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Karadeniz, Sinop, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:50 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu         
10:20
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:31:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz: "Evden çıkmayarak bu süreci atlatacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]