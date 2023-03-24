Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor - Son Dakika
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Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor

24.03.2023 09:41

Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallesi'nde oturanlar, kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyor.

Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor

ORDU - Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallesi'nde oturanlar, kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyor.

Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallesi'nde oturanlar, kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyor. Bir adımla farklı ile geçen mahalleliler, bölgede iki cami olduğundan dolayı kimi zaman ezan sesleri karışsa da bu duruma artık alıştıklarını belirtiyor.

7 metre genişliğindeki yol sınırı belirliyor

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor. Yaklaşık 85 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.

Samsun ve Ordu'nun mahallesinde 100 metre arayla bulunan camilerden ezan sesi 2 dakika arayla yükseliyor. Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirlerarası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, iftarlarını da ikişer dakika farkla açıyor. Bölgede bulunan iki caminin arası yaklaşık 100 metre iken, Ordu tarafında ikamet edenler, Samsun bölgesinde yaşayanlara göre 2 dakika daha erken iftarlarını açıyor. Mahalleli bu duruma alıştıklarını belirtirken, yan yana park halinde bulunan araçların kimisinin plakası 55, kimisi ise 52 olarak görülüyor.

"Yıllardır buradayız, biz alıştık"

Ordu tarafında ikamet eden ancak Samsun tarafında esnaf olan Fahrettin Kışla, "Burada il sınırı olduğu için Ordu tarafı 2 dakika erken okuyor ama biz yıllardır alıştık, bizim için sorun olmuyor. Telefon kodları farklı, karşıdan karşıya birbirimizi ararken bu kodları girmek zorunda kalıyoruz" dedi.

"İnsanlar burayı merak ediyorlar"

Samsun'un Ambartepe Mahallesi'nde esnaf olan Turan Kışla da iftarı 2 dakika farkla açtıklarını belirterek, "Yolun ortası tam sınır. Ben Ordu'nun İkizce ilçesi nüfusuna kayıtlıyım ama eşim Samsunlu, böylelikle her iki tarafta akrabam var. Telefon aramalarında kodları çevirmek zorunda kalıyoruz ama bizlerin arasında hiçbir sıkıntı yok, aramızda ayrı yok. Almanya'dan merak edip buraya gelen oldu. Bazı insanlar merak ediyorlar, sınırın bu şekilde olduğuna şaşırıyorlar" şeklinde konuştu.

"Neredeyse yan yana iki tane cami var"

Ordu İkice tarafında ikamet eden Yaşar Tıngır, her iki mahallenin kuruluşunun eskilere dayandığını söyledi. Gün geçtikçe insanların buralardan şehir merkezine göçtüğünü belirten Tıngır, "Burada hep komşu ve akrabayız. Bu şekilde yıllardır devam ediyor. İki tane cami var, ezanların arasında 1 buçuk, 2 dakika fark oluyor. Burası çok güzel bir yer, ilerleyen yıllarda buraların daha kalabalık olacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Komşular 2 dakika farkla iftar açıyor - Son Dakika
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