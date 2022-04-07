Karadeniz fıkrası gibi olay: Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı - Son Dakika
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Karadeniz fıkrası gibi olay: Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı

07.04.2022 00:46

Karadeniz fıkrası gibi olay: Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı -Kepçe operatörü yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı, bir de üzerine yıkım masraflarını talep ettiSAMSUN Samsun'da bir kepçe operatörü yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı, bir...

Karadeniz fıkrası gibi olay: Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı

-Kepçe operatörü yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı, bir de üzerine yıkım masraflarını talep etti

SAMSUN Samsun'da bir kepçe operatörü yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı, bir de üzerine yıkım masraflarını talep etti.

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çelik isimli vatandaş ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti. Müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken Karadeniz fıkrası gibi bir olay yaşandı. Başka bir firmanın kepçe operatörü gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı. Durum komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı.

Konu Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taşındı. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü olay sonrası yıkım masraflarını talep etti. Müteahhit firmanın devreye girmesiyle sorun çözüldü. Binanın ilerleyen tarihte zaten yıkılacak olmasından ötürü bir zarar meydana gelmeyen olay şaşkınlık yaşattı.

"Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı"

Ahmet Çelik, "Ben yıkacaktım burayı zaten müteahhitle anlaştık. Müteahhit bana verecekti burayı. Ben gelmeden başka biri, kepçeci burayı yıkmaya başlamış. Müteahhit de bunu duymuş. Komşular ona haber vermişler. Müteahhit de beni aradı durumu anlattı. Benim haberim olmadığını söyledim. Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı. Sıkıntı yok zaten biz yıkacaktık ama adam malzemeyi almaya çalışıyor. Normalde gideceği adres veterinerin oradaymış. Arada var 2 kilometre mesafe. Yakın bir yerde de değil yakın olsa anlarım" dedi.

Müteahhit firma yetkilisi ise olay yaşandığında şehir dışında olduklarını, arsadaki binanın yıkımı için belediyeden yıkım ruhsatı bekledikleri sırada komşuların kepçe operatörünün yaptığı yıkımı haber verdiğini, sonrasında devreye girerek sorunu çözdüklerini bildirdi.

Karadeniz fıkrası gibi olay: Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı
Karadeniz fıkrası gibi olay: Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı
Karadeniz fıkrası gibi olay: Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı

YORUMLAR
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Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı Otizmli öğrencilerden muhteşem gösteri Otizmli öğrencilerden muhteşem gösteri

Ahmet Çelik, Karadeniz, Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz fıkrası gibi olay: Adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı - Son Dakika


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