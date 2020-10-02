Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Açıklaması

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB),"Önümüzdeki aylarda ihracatın tekrar şahlanabilmesi için biz fındık ihracatçıları olarak üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yapacağız. Tüm paydaşlarımızın aynı hedefe odaklanabilmesi durumunda zorlukların kolaylıkla aşılabileceğine inancımız tamdır."

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, 2020/2021 sezonu eylül ayı fındık ihracatı ile ilgili değerlendirme yapıldı.

Açıklamada, geçtiğimiz sezon fındık ihracatının miktar bazında 343 bin ton iç fındık ile tüm zamanların rekorunu kırdığı anımsatılarak, 2.3 milyar dolar net döviz elde edildiği belirtildi.

Yeni sezonun ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 26.7, döviz girdisinde ise yüzde 21.8 oranında bir ihracat düşüşü yaşanıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu ciddi miktardaki düşüşün önümüzdeki aylarda devam etmeyeceğini temenni ediyoruz. Zira ülkemiz genel ihracat rakamlarının büyük bir rekora imza attığı 2020 Eylül ayında, bütün ihracat kalemlerimiz içinde maalesef yalnızca fındık ihracatımız ciddi olarak azalmış durumdadır." denildi.

KFMİB tarafından, pandemi şartları nedeni ile muhtemel bir talep daralmasına her fırsatta dikkat çekildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak henüz bir aylık dönemde bu büyüklükteki bir düşüşün pandemiden kaynaklanmış olamayacağı da bir gerçektir.

Hangi sebeple olursa olsun, Türkiyemizin rakipleri olan başta İtalya, ABD, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerin bu ilk ayda ihracat miktarlarını artırır iken bizim ciddi düşüş yaşamamız ve hatta bu durumun sürebileceği ihtimali kabul edilemez. Nedenlerinin kapsamlı bir şekilde irdelenmesi karar verici konumundakiler tarafından bir görev olarak addedilmelidir."

Açıklamada, fındıkta yeni rekorlara imza atacak yeterli ürünün ülkede mevcut olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bu çerçevede tüm paydaş kurum ve kuruluşlar ile karar mekanizmalarının, hükumetimizin benimseyerek ilan ettiği ihracata dayalı kalkınma modelinin bilincinde davranması gerektiğine inanıyoruz.

Önümüzdeki aylarda ihracatın tekrar şahlanabilmesi için biz fındık ihracatçıları olarak üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yapacağız. Tüm paydaşlarımızın aynı hedefe odaklanabilmesi durumunda zorlukların kolaylıkla aşılabileceğine inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.