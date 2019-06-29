Karadeniz fırtına sonrası iki renge büründü
1 saat önce
Karadeniz fırtına sonrası iki renge büründüDÜZCE- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde yaşanan fırtına sonrası denizin rengi değişti.
Karadeniz
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:03 Kaynak: İHA
fırtına sonrası iki renge büründü
DÜZCE- Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde denizde yaşanan fırtına sonrası denizin rengi değişti. Akçakocalılar, denizin ortalarında yaşanan fırtına nedeniyle dibindeki çamurun yüzeye çıktığını bu nedenle de Karadeniz'in çamurlu su ve deniz rengini birlikte yaşadığını dile getirdiler.
Karadeniz sahiline gidenler gördükleri karşısında şaşırdılar. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz kahverengi ve mavi rengi birlikte yaşadı. Denizin ortasında ve yaşanan fırtına nedeniyle Karadeniz'in iki renge büründüğünü dile getirdiler. Sabah
saatlerinde başlayan lodos nedeniyle deniz dalgalanırken fırtına da beraberinde çamuru getirdi. Sonrasında ise Karadeniz iki renge büründü. Akçakocalılar, denizde yaşanan fırtına ve lodos nedeniyle Karadeniz'in iki renk olduğunu söylediler.
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