Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi İstanbul Boğazı girişinde

İSTANBUL DHA- KARADENİZ Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek 'Seven Arctic' adlı gemi, Saraybunu açıklarına demirledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini açıkladı. Sarayburnu açıklarında demirli olan geminin 4 Ekim'de Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor.
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