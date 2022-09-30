Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi İstanbul Boğazı girişinde - Son Dakika
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Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi İstanbul Boğazı girişinde

30.09.2022 15:27
Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi İstanbul Boğazı girişinde

KARADENİZ Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek 'Seven Arctic' adlı gemi, Saraybunu açıklarına demirledi.

İSTANBUL DHA-  KARADENİZ Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek 'Seven Arctic' adlı gemi, Saraybunu açıklarına demirledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini açıkladı. Sarayburnu açıklarında demirli olan geminin 4 Ekim'de Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor.


YORUMLAR
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Bursa'nın bu köyünü görenler, kendilerini Karadeniz'de sanıyor! Yılda 60 ton fındık üretiyorlar Bursa'nın bu köyünü görenler, kendilerini Karadeniz'de sanıyor! Yılda 60 ton fındık üretiyorlar Bakan Dönmez Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi kontrol edecek olan kablo gemisi İstanbul Boğazı'na geldi -EK Bakan Dönmez Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi kontrol edecek olan kablo gemisi İstanbul Boğazı'na geldi -EK
Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Arctic, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi İstanbul Boğazı girişinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi İstanbul Boğazı girişinde - Son Dakika
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