Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Arctic, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi İstanbul Boğazı girişinde - Son Dakika

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