Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor

08.04.2022 13:40

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor İlki Mart ayının sonunda gelen vanalardan ikincisi dün limana indirildi Yavuz Sondaj Gemisi'nin keşif yapılan kuyulara indireceği ve Karadeniz'de üretilecek gazı kuyu başından üretim hazinesine...

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor

İlki Mart ayının sonunda gelen vanalardan ikincisi dün limana indirildi

ZONGULDAK - Yavuz Sondaj Gemisi'nin keşif yapılan kuyulara indireceği ve Karadeniz'de üretilecek gazı kuyu başından üretim hazinesine iletecek kuyubaşı vanaları, Filyos Limanı'nda deniz tabanına indirilmek için hazırlanıyor. İlki Mart ayının sonunda gelen vanalardan ikincisi dün limana indirildi.

Kuyubaşı vanaları, içinde bulunan akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyu başından üretim haznesine iletiyor. İlki Mart ayının sonunda diğeri ise dün Filyos Limanı'na getirilen kuyubaşı vanaları, Yavuz Sondaj Gemisi ve KAŞİF isimli su altı robotu vesiliyle deniz tabanına indirilecek. 4 tıra denk 65 tonluk ağırlığa, 5 metre yüksekliğe ve 6 metre genişliğe sahip dev vanalardan 8 tane daha gelmesi planlanıyor.

Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor
Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor
Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor

YORUMLAR
500
Yavuz Sondaj Gemisi, yeni görevi için uğurlanacağı saati bekliyor Yavuz Sondaj Gemisi, yeni görevi için uğurlanacağı saati bekliyor Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

Karadeniz, Filyos, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi
13:35 Senatör olmaya hazırlanan Dr. Mehmet Öz'ün kişisel serveti dudak uçuklattı
13:32 Herkes Löw'ü bekliyor ama Ali Koç Jorge Jesus'la anlaştı
13:29 Baydöner'in Ramazan reklamı viral oldu: Aramızda yalnızca "onun" dertsiz olduğu şu günlerde...
13:17 9 yerinden bıçaklayıp öldürmeden önce, kadına 3 seçenek sunmuş: Seçeneklerden biri denize atlamak!
13:04 Bu kadarı filmlerde olur: 19 yıldır ailesini arayan genç, öz babası ve kardeşiyle aynı işyerinde çalışmış
12:53 Kendisine 7.5'ten 8 veren İmamoğlu'na Belediye Başkanı Yazıcı'dan gündem olacak sözler: 10 üzerinden sıfır veriyorum
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 13:51:42. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement