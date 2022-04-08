ZONGULDAK - Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda - Son Dakika
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ZONGULDAK - Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda

08.04.2022 14:52

Karadeniz'de çıkarılacak gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek iki dev vananın deniz tabanına indirilmesi için hazırlık yapılıyor.

Karadeniz'de çıkarılacak gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek iki dev vananın deniz tabanına indirilmesi için hazırlık yapılıyor.

Mart ayı sonunda ilki, dün ise ikincisi Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getirilen kuyu başı vanaları, Filyos Limanı'ndan Yavuz Sondaj Gemisi ile Türkali-2 kuyusuna indirilecek.

Vanalar, içinde bulunan akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek.

"KAŞİF" isimli su altı robotuyla deniz tabanına indirilecek olan, 65 ton ağırlığa, 5,1 metre yüksekliğe ve 5,9 metre genişliğe sahip dev kuyu başı vanalarından 8 adet daha getirilmesi planlanıyor.

Diğer sondaj gemilerinden Fatih Gökçebey-1 sondaj çalışmasına, Kanuni ise Türkali-5'te çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini sırtlayacak boruların tamamı haziranda limana indirilmiş olacak.

ZONGULDAK - Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda
ZONGULDAK - Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda
ZONGULDAK - Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda
ZONGULDAK - Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda
ZONGULDAK - Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda
ZONGULDAK - Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda
ZONGULDAK - Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda

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Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek kuyubaşı vanaları, görevleri için hazırlanıyor (VİDEO-GRAFİK) - Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yarın göreve uğurlanacak (VİDEO-GRAFİK) - Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yarın göreve uğurlanacak

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZONGULDAK - Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda - Son Dakika
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