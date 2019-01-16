Karadeniz Hamsi" Beklentiyi Karşılamadı

Bartın
'ın Amasra
ilçesinde tezgahlarında az miktarda balık çeşidi yer alan balıkçılar, "Karadeniz
hamsi"de bu yıl umduğunu bulamadı.
Amasra ilçesinde, balıkçılar, az miktarda istavrit, barbun ve mezgit avlarken, Karadeniz'in simgesi olan hamside zayıf bir sezon devam ediyor.
İlçede 20 yıldır balıkçılık yapan Reha Kavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan yaklaşık 4 aylık süreçte balıkçıların istediği avı gerçekleştiremediğini ve en büyük hayal kırıklığının hamside yaşandığını söyledi.
"Bu sezon gerçekten umduğumuzu bulamadık"
Av sezonunun açılmasının ardından ilk zamanlar bolluk olmasına karşın hamsinin Doğu Karadeniz
'e kaymaya başladığını ve orada da az miktarda avlanabildiğini belirten Kavcı, şöyle konuştu:
"Kar düştü ama hamsiyi göremedik, artık umudumuz yok. Bundan sonra hamsi Gürcistan
'a kadar gidiyor. Karadeniz hamsi Samsun
tarafından geliyor, o da az miktarda çıktığı için pahalı oluyor, 20 liradan aşağı düşmüyor. Sezon çok zayıf geçiyor. Şu anda tezgahlarda Marmara
hamsi var. Diğer balık çeşitleri de zayıf. Mezgit, barbun, istavrit hepsi yavaş yavaş çekilmeye başladı. Önceki senelerdeki gibi fazla balık yok. Bu sezon gerçekten umduğumuzu bulamadık. Az çıkıyor, pahalı oluyor ve satış da zor oluyor. Vatandaşa 20 lira dediğimiz zaman dudak büküyor. Tabii onlar da haklı, neredeyse kıyma fiyatı. Tezgahımız 9 gündür balık olmadığı için kapalıydı. Dün hamsinin kasası 300 liraydı bizim onu kilosunu 30-35 liradan satmamız lazım ki kendi parasını kurtarsın."
Balıkçı Metin Ulubay da tüm balık çeşitlerinde zayıflık yaşandığını ifade etti.
Denizden 15-20 gün hamsi çıkmasına karşın istenilen düzeye gelmediğini anlatan Ulubay, "En bol olduğu zaman kasasını 100 liradan aşağı alamadık. Daha önce 40-50 liraya alıp şoka atardık. Bu sene şoka da atamadık. Hamsi az miktarda çıkıyor ve fiyatlar çok yüksek." dedi.
Balıkçı tezgahlarında kilogramı 10 liraya alıcı bulan Marmara hamsinin yanı sıra büyüklüğüne göre istavrit 10-15, barbun 25-30, mezgit 20-25 lira arasında satılıyor.