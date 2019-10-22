Son Dakika Haberleri: "Karadeniz hamsi kaynıyor"
Son Dakika Güncel 'Karadeniz hamsi kaynıyor'

"Karadeniz hamsi kaynıyor"

42 dakika önce

Karadeniz'de hamsi bereketi yüz güldürüyor.

Karadeniz'de hamsi bereketi yüz güldürüyor.

Sinop'ta tekneleri ile denize açılan balıkçılar, tonlarca hamsiyle kıyıya dönüyor.

Bolluk nedeniyle hamsinin tezgahta kilosu 5 liraya geriledi.

Balıkçı teknesi sahibi Ömer Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon palamuttan umduklarını bulamadıklarını söyledi.

"Hamsi en bol Sinop açıklarında"

"Ancak palamudun yerine hamsi bol miktarda çıkıyor." diyen Aygün, şöyle devam etti:

"Karadeniz'de İğneada'dan Rize'ye kadar hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsinin en yoğun olduğu yer Sinop'un 25 mil açığı. Tüm Karadenizli balıkçılar şu anda Sinop'ta. Bu sezon hamsi aşırı derecede bol çıkıyor. Tabiri caizse Karadeniz hamsi kaynıyor. Hamsinin bu kadar bol olması balıkçılık adına da bizi çok mutlu ediyor. Hamsinin getirisi palamuttan daha iyi diyebiliriz. Hamsi bolluğu yaklaşık bir ay daha sürebilir. Tutulan hamsi çalışanlarımızla birlikte ekonomik yönden herkesi mutlu ediyor. Hamsi sezonu bol ve bereketli bir şekilde iyi gidiyor. Vatandaş da hamsinin 5 liraya kadar düşmesi ve ucuz olması nedeniyle balığa da doyuyor."

Balıkçılıkla ilgili sorunları da dile getiren Aygün, "Limanlar özelleştirildiği için her limanda balıkçılardan 80 ile 300 lira arasında değişen bağlanma ve balık boşaltma ücretleri alınıyor. Yetkililerden, bu fiyat farkının ortadan kaldırılması yönünde taleplerimizi dikkate almalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ömer Aygün, Karadeniz, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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