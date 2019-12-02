Son Dakika Haberleri: Karadeniz hamsisi 7 lira
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Karadeniz hamsisi 7 lira

7 saat önce

Samsun'da havaların da serinlemesiyle birlikte balık fiyatlarında düşüş başladı.

Karadeniz hamsisi 7 lira, System.String[]

Samsun'da havaların da serinlemesiyle birlikte balık fiyatlarında düşüş başladı. Karadeniz hamsisi 7 liraya kadar indi.


Karadeniz'de havaların soğumasıyla balıkların çoğalması hem balıkçıların hem de müşterilerin yüzünü güldürüyor. Balık esnafı Karadeniz'de balığın bol olduğunu ve ilerleyen günlerde fiyatlarda daha da düşüş olabileceğini belirtti. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 10 lira olan hamsi bu hafta 7 liradan tüketicilerle buluşuyor.


"Hamsi bol olursa 5 liraya kadar düşer"


Samsun balık esnaflarından Kurtça Aydın havaların soğumasıyla balığın çoğalacağını belirterek, "Birkaç gündür havaların sert gitmesinden dolayı hamsiyi 7-8 liraya satıyoruz. İstavrit biraz pahalandı 15 lira, mezgit 7 lira, barbun 10 lira yani şu an balıklarımız güzel ve taze. Havaların soğuması ile birlikte balıkta artış bekliyoruz. Hava soğuyunca balık daha tatlı ve daha yağlı olur. Bu şekilde olunca da vatandaşın da bizim de yüzümüz güler. Hamsi bol olursa 5 liraya kadar düşer. Şu anda en çok mezgit, hamsi, istavrit ve barbun satılıyor" dedi.


Samsun halkının balığı sevdiğini belirten Kadir Topaloğlu ise "Fiyatlar şu an da iyi gidiyor. Hamsi 7 lira, mezgit 7 lira, barbun 10 lira, istavrit 10 lira. Vatandaş talep ediyor, biz de bol bol balık satıyoruz. En çok hamsi gidiyor. Şu anda hamsi zamanı ve fiyatlarda da uygun" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Karadeniz, Samsun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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