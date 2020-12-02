Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü - Son Dakika

Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü

02.12.2020 14:02

Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü Tezgahlarda hamsi bolluğu Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor.

Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü

Tezgahlarda hamsi bolluğu

SAMSUN - Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Vatandaşlar ise kilogram fiyatı 8 TL olan hamsiye yoğun ilgi gösteriyor.

Denizlerde av sezonun açılmasıyla birlikte ilk olarak palamut çokluğu ile balıkçıların yüzünü güldüren Karadeniz, şimdi ise hamsi bereketi ile hem vatandaşı hem de balık satıcılarını memnun ediyor. Bolluğundan dolayı fiyatı 8 TL'ye kadar düşen Karadeniz hamsisi Türkiye'nin farklı şehirlerine de gönderiliyor.

Yoğunlukla hamsiye sattıklarını ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "En çok rağbet hamsiye var. Hamsi denilince Karadeniz hamsisi akla gelir. Daha önce palamuttu, şimdi de hamsi en çok satıyor. Bunların dışında mezgit ve barbun balığında da yoğunluk var. İşlerimiz iyi durumda. Sabah saatlerinden beri doğuya paket yaptım. Mardin, Şırnak, Ankara, İstanbul her yere paket gönderdik. Karadeniz'de hamsi şuan ucuz durumda. Kilosu 8 TL, iki kilosu 15 TL'dir. 2 kilo hamsi alan bir aile en azından 5-6 kişi evinde yiyebiliyor" dedi.

Efsanenin biri gitti, biri geldi

Satışların iyi gittiğini ifade eden Bülent Çakmak ise, "Vatandaş hamsi yiyor, biz de iyi satıyoruz. Vatandaşları şu anda hamsi alarak hasret gideriyor. Vatandaşın ilacı hamsidir. Mezgit 10 TL, istavrit 15 TL, somon 20 TL, çupra ve levrek 35 TL'dir" diye konuştu.

Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü
Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü
Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü
Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü
Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü
Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü
Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü
Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü
Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü
Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü

Karadeniz, Türkiye, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz hamsisi 8 TL'ye düştü - Son Dakika Ekonomi


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