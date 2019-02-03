Son Dakika Haberleri: Karadeniz Hamsisine Yoğun İlgi

Karadeniz Hamsisine Yoğun İlgi

34 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tezgahlarda yer alan Karadeniz hamsisi adeta yok satıyor.

Karadeniz Hamsisine Yoğun İlgi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tezgahlarda yer alan Karadeniz hamsisi adeta yok satıyor.

Şuhut'ta balık tezgahları farklı balık çeşitleriyle dolarken, fiyatlar da günden güne değişiyor. Tezgahları çeşitlendiren balıkların başında gelen Karadeniz hamsisi ise en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Havaların normal seyrinde devam ettiğini ve fiyatların da makul derecede olduğunu kaydeden balıkçılar, ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karadeniz hamsisinin fiyatının patlıcan fiyatları ile aynı olduğunu belirten balıkçı esnafı, fiyatların da 15 ile 20 lira arasında değiştiğini bildirdi.

Balık satıcılarından Osman Sedat Eşkin konuyla ilgili açıklamalarında, "Karadeniz hamsisi piyasada yok zaten yüksek geliyor. Vatandaşa da yüksek miktarda satmak zorunda kalıyoruz. Karadeniz hamsisi şu anda 15 lira. Vatandaşların balık alma imkanları var o kadar da yüksek miktarda değil. Allah bereket versin" dedi.

Balıkçı Veysel Ülger ise "Çok güzel, hava güneşli balıklar taze. Günlük balık en çok giden balıklar palamut, alabalık ve Karadeniz hamsisi oluyor. Hamsi şu anda 15 ile 20 liraya var. Vatandaşların alım gücü de var. Diğer ilçelere göre Şuhut'un pazarı güzel yani" ifadelerini kullandı.

Şuhut pazarına Karadeniz hamsisi almaya gelen Mahmut Öz de, "Balık pazarı uygun, balıklar taze. Hamsi alıyorum Karadeniz hamsisi olduğu için fiyatlardan memnunum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:08 Kaynak: İHA

Afyon, Şuhut, Karadeniz, Ekonomi
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