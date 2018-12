Karadeniz Havzası'ndaki 5 Ülke "Çay" İçin Bir Araya Geldi

TUĞBA YARDIMCI - Karadeniz Havzası'nda yer alan ülkelerden Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan ve Yunanistan tarafından, ortak tarım ürünleri olan çayda üretimi desteklemek, pazarlama payını artırmak, ürünleri tanıtmak ve yeni piyasa fırsatları yaratarak ekonomik büyümeye katkı sağlamak için "Çay Yolu" adlı bir proje yürütülüyor.



"Karadeniz Havzası Bölgesi İçin Büyümenin Lokomotifi Olarak Çayın Teşvik Edilmesi" sloganıyla yürütülen "Çay Yolu/Tea Way" projesinin ortakları arasında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Bulgaristan Varna Ekonomik Kalkınma Ajansı, Gürcistan Uluslararası Sosyal Araştırma ve Politika Analizi Merkezi, Ermenistan Genç Kadınlar Derneği ve Yunanistan Drama Ticaret Odası bulunuyor.



Yunanistan Xanthi Ticaret ve Sanayi Odasının yürütücülüğünü üstlendiği, açılış toplantısı bir süre önce yapılan sınır ötesi iş birliği projesi 2 yıl sürecek.



Toplam bütçesi 700 bin avro olan projeye, TTSO 120 bin avro katkı sağlayacak.



"Her ülkenin ürettiği çayın tadı farklı"



Türkiye adına projeye ortak olan TTSO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çay Yolu Projesi'nin genel hedefinin bölgedeki çay üretimini desteklemek olduğunu söyledi.



Ülkelerin yetiştirdiği çayları tanıtmak, pazarlama paylarını artırmak ve piyasa fırsatları yaratarak ekonomik büyümeye katkı sağlamanın amaçları arasında yer aldığını ifade eden Hacısalihoğlu, bu doğrultuda KOBİ'leri, iş yapma kapasitelerini geliştirebilmeleri için yeniliklere yönlendirmeye, yeni tarım teknikleri ve uygulamalarıyla çay üretimini desteklemeye çalışacaklarını belirtti.



Hacısalihoğlu, çayın toplanması, işlenmesi ve pazarlanması yönünde iyileştirici altyapıları geliştirmeyi, aynı zamanda tarımsal gıda endüstrisi ve tarımsal turizmin gelişmesine katkı sağlamayı istediklerini dile getirdi.



Her ülkenin ürettiği çayın tadının farklı olduğuna dikkati çeken Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:



"Özellikle Karadeniz Havzası'ndaki ülkelerin ürettiği çaylar hemen hemen aynı tadda olan ürünler. Bunun daha yaygın hale getirilmesini ve pazarlama payını da artırmak suretiyle ekonomiye daha fazla katkı sağlamayı planlıyoruz. Bunu yaparken de piyasada çay sektörüyle uğraşan KOBİ'lerimizin daha fazla işin içine alınması suretiyle kaliteyi yükseltmek istiyoruz. Uluslararası standartları takip ederek bütün gelişme noktalarında olduğu gibi bulunduğumuz havzada da çayı ona paralel olarak geliştirmeyi, katma değeri yüksek hale getirerek satmayı hedefliyoruz."



Hacısalihoğlu, Uzak Doğu'da üretilen çayların, Türkiye'deki çayların yaklaşık 10 katı fiyatla satıldığına işaret ederek, şunları söyledi:



"Bu neden kaynaklanıyor? Çok özel sunumlar, çok özel ambalajlar ve çok özel karışımlarla... Bu bizim bölgemizde de çok rahatlıkla olabilir. Diğer taraftan da turizme katkı sağlama adına özellikle bir çay rotası düzenlemek suretiyle yeni bir rota da gerçekleştirilebilir. Çayın toplanmasından işlenmesine kadar tanıtımlar yapılabildiği gibi çayın içimine kadar özel sunum teknikleri de geliştirilebilir. Bölgemizdeki çayın ekonomiye katkısını daha da artırmak için böyle bir projeyi yürütüyoruz."



Çay sektöründeki bütün tarafların işin içinde olacağını aktaran Hacısalihoğlu, "Onlarla görüşmeler olacak, toplantılar yapılacak. Yeni yöntemler hakkında da onlarla her şey paylaşılacak. Bütün bunlar yapılırken uluslararası standartlar doğrultusunda hareket edilecek. Bizim amacımız çayı daha fazla pazara ulaştırma doğrultusunda katma değeri daha yüksek bir ürün haline getirmektir." dedi.



Hacısalihoğlu, proje kapsamında organik çay yetiştiriciliğinin teşvik edileceğini, kapasite geliştirme çalışmaları yapılacağını, eğitim kursları ve bölgesel konferanslar düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

