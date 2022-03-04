Karadeniz havzasında afetlerin önlenmesine ilişkin projenin açılışı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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Karadeniz havzasında afetlerin önlenmesine ilişkin projenin açılışı İstanbul'da yapıldı

04.03.2022 18:21
Karadeniz havzasında afetlerin önlenmesine ilişkin projenin açılışı İstanbul'da yapıldı

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce, ormanlardaki yangın ve sel gibi doğal afetlerle ilgili erken uyarı sisteminin kurulması ve izlenmesi amacıyla hazırlanan "Karadeniz Havzasında Afet Önleme ve Çevresel İzleme İçin İşbirliği" (Co-PREVENT) projesinin açılış programı yapıldı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce, ormanlardaki yangın ve sel gibi doğal afetlerle ilgili erken uyarı sisteminin kurulması ve izlenmesi amacıyla hazırlanan "Karadeniz Havzasında Afet Önleme ve Çevresel İzleme İçin İşbirliği" (Co-PREVENT) projesinin açılış programı yapıldı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğündeki programda konuşan Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, Avrupa Birliği'nin "Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı"nın ikinci teklif çağrısı kapsamında, "Karadeniz Havzasında Afet Önleme ve Çevresel İzleme İçin İşbirliği" projelerinin desteklendiğini söyledi.

Projenin; Türkiye, Bulgaristan, Moldova ve Yunanistan'dan dört kamu kurum ve kuruluşunun iş birliğinde uygulanmaya başlandığını aktaran Şahan, şöyle konuştu:

"Co-PREVENT/Ortak Önleme kısaltma adıyla yürütülen projemizin amacı, Karadeniz havzasında ortaya çıkan acil durumların izlenmesi, önleme ve gerekli önlemleri almaktan sorumlu dört uzman kurumun arasında sürdürülebilir ortaklığın geliştirilmesidir. Co-PREVENT projesi, çevre konusunda veri paylaşımı ve sınır ötesi bilgi alışverişi için sistemlerinin iyileştirilmesini ve erken uyarı için ortak yenilikçi mekanizmaların geliştirilmesini hedefleyen kurumları bir araya getirmiştir."

Projenin uygulama süresinin 2 yıl olduğunu, Kasım 2023'te sona ermesinin beklendiğini kaydeden Şahan, proje kapsamında, her bir ortak ülkede önemli kapasite artırma ve yatırım faaliyetlerinin yapılmasının beklendiğini söyledi.

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'u kapsayan Türkiye kısmındaki proje ayağında her biri yeni nesil kameralı 8 mobil orman yangını gözetleme kulesinin ve termal kameralı drone alımlarının planlandığını anlatan Şahan, "Tüm alıcılardan gelen veriler, proje kapsamında geliştirilen özel yazılımla Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde kurulan merkezde takip edilecektir. Projenin temel sonucunda, ortak çevre ve afet izleme sisteminin kurulması, bölgedeki sel ve orman yangını tehditleri ile herhangi bir doğal orman hastalığı için güncel veri paylaşımının sağlanması vardır." diye konuştu.

Taşkınların önlenmesi için Bulgaristan ve Yunanistan'ın hedef belediyelerinde sel izleme ve uyarı sistemlerinin kurulacağını dile getiren Şahan, Moldova'da ise kişilere yönelik TETRA sistemine uyumlu uyarı sisteminin kurulacağını vurguladı.

Projenin toplam bütçesinin yaklaşık 839 bin avro, AB'nin hibe tutarının ise 772 bin avro olduğunu anlatan Şahan, AB tarafından İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne sunulan hibe miktarının da 304 bin avro olduğunu söyledi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü ve Proje Yöneticisi İkram Çelik ise projenin detaylarıyla ilgili sunum yaptı.

Karadeniz havzasında afetlerin önlenmesine ilişkin projenin açılışı İstanbul'da yapıldı
Karadeniz havzasında afetlerin önlenmesine ilişkin projenin açılışı İstanbul'da yapıldı

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Avrupa Birliği, Karadeniz, İstanbul, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz havzasında afetlerin önlenmesine ilişkin projenin açılışı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika


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