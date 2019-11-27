Karadeniz heyeti, Hakkari zirvesinde horun tepti

HAKKARİ - " Trabzon'da Hakkari'ye selam getirdik" projesi kapsamında Hakkari'ye gelen Trabzon heyeti, Bay köyü zirvesinde horun tepip halay çekti.

İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden "Kardeş Şehirler" projesi ile Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği "Trabzon'dan Hakkari'ye selam getirdik" projesi kapsamında Hakkari'ye gelen 15 kişilik Trabzonlu heyeti, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, heyetle birlikte bir süre sohbet ederek, Hakkari'nin doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi verdi.

Vali Akbıyık, "Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari'de artık hayat var. Birçok yerde bulamadığınız güzellikler burada var. Buradaki kayak merkezimiz, kar bakımında Uludağ Kayak Merkezinde bile daha iyidir. Tarihi Meydan Medresesi ve birçok tarihi yapımız da bulunmaktadır. Huzurun sağlandığı ve binlerce yıllık tarihe sahip Hakkari'nin herkesin gelip görmesi gerekir" dedi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden Kardeş Şehirler Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi ise, daha öncede Hakkari'ye geldiğini belirterek, insanları cana yakın ve misafirperver olan Hakkari'ye olan ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

Heyet, Vali Akbıyık'a üzerinde ismi yazılı Trabzonspor takımı forması takdim etti.

Medrese Mahallesi'nde bulunan tarihi Meydan Medresesini ziyaret eden 15 kişilik Trabzon heyeti, Hakkari Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu'ndan bilgiler aldı.

Kardeş Şehirler Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi, İçişleri Bakanlığı himayesinde uzun zamandır hayata geçirilen ve çokta olumlu geri dönüşümü olan kardeş şehirler buluşmasında Karadeniz'den Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı illerine ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Külekçi, "Bugün de Trabzon'dan ve aralarında basın mensuplarının da bulunduğu 15 kişilik ekiple Hakkari'ye geldik. Hakkari'ye her gelişimizde ayrı bir keyif duyuyoruz. Hakkari kadir ve tarihi bir şehirdir. Buradaki amacımız daha fazla insanın Hakkari'yi tanıması, insanların buraya gelip bölge insanını tanımasıdır. Bugün buraya gelen arkadaşlarımız da üzerlerine düşen görevi yapmıştır. Ailelerine, yakınlarına ve arkadaşlarına Hakkari'yi anlatacaklar. Gazete sayfalarında Hakkari'yi anlatacaklar. Hakkari ile Karedeniz arasında bir gönül köprüsü, bir kardeşlik köprüsü oluşacak ve birbirimizi daha iyi tanıyıp anlayacağız. Bu etkinlikler devam edecek. Buradaki insanlar da Karadeniz'e gelecekler, onları aramızda görmekten onur duyarız" dedi.

Kent merkezinden 5 kilometre mesafede bulunan Bay köyü zirvesinde horun tepen ve halay çeken Trabzon heyetine Hakkari Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu da eşlik etti.

Bay köyündeki özel harekat noktasını da ziyaret eden heyet, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar ile bir süre sohbet etti. Trabzon heyeti, Müdür Bayar ile birlikte Hakkari hatırası fotoğrafı çektirerek, kendisine Trabzonspor rozeti ve atkısı hediye ettiler.