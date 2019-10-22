Son Dakika Haberleri: Karadeniz Holding'den 1.2 milyar dolarlık feragat
Son Dakika Ekonomi Karadeniz Holding'den 1.2 milyar dolarlık feragat

Karadeniz Holding'den 1.2 milyar dolarlık feragat

1 saat önce

Karadeniz Elektrik Üretim AŞ (KARKEY) ile Pakistan devleti arasında 2012'de yaşanan dava krizi tatlıya bağlandı.

Karadeniz Holding'den 1.2 milyar dolarlık feragat, System.String[]

Karadeniz Elektrik Üretim AŞ (KARKEY) ile Pakistan devleti arasında 2012'de yaşanan dava krizi tatlıya bağlandı. varılan anlaşma ile Karadeniz Holding, 1.2 milyar dolarlık alacağından feragat etmeye hazırlanıyor.

Karadeniz, Pakistan, Eüaş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:55 
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