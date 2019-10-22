Karadeniz Holding'den 1.2 milyar dolarlık feragat
1 saat önce
Karadeniz Elektrik Üretim AŞ (KARKEY) ile Pakistan devleti arasında 2012'de yaşanan dava krizi tatlıya bağlandı.
Karadeniz Elektrik Üretim AŞ (KARKEY) ile Pakistan devleti arasında 2012'de yaşanan dava krizi tatlıya bağlandı. varılan anlaşma ile Karadeniz Holding, 1.2 milyar dolarlık alacağından feragat etmeye hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:55
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