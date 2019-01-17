Son Dakika Haberleri: Karadeniz Holding, Japon MOL ile ortak şirket kurdu

Karadeniz Holding, Japon MOL ile ortak şirket kurdu

1 saat önce

Karadeniz Holding şirketlerinden Karpowership, Japon armatörlük şirketi MOL ile ortak şirket kurdu.

Karadeniz Holding, Japon MOL ile ortak şirket kurdu, System.String[]
Karadeniz Holding şirketlerinden Karpowership, Japon armatörlük şirketi MOL ile ortak şirket kurdu. Ortaklık ile dünyada bir ilke de imza atılacak, Mozambik'teki yüzen enerji gemisi İrem Sultan, elektriği gazdan üretecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:05 

Mozambik, Karadeniz, Japon, Ekonomi
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