Karadeniz Holding, Japon MOL ile ortak şirket kurdu
54 dakika önce
Karadeniz Holding şirketlerinden Karpowership, Japon armatörlük şirketi MOL ile ortak şirket kurdu.
Karadeniz
Holding şirketlerinden Karpowership, Japon
armatörlük şirketi MOL ile ortak şirket kurdu. Ortaklık ile dünyada bir ilke de imza atılacak, Mozambik
'teki yüzen enerji gemisi İrem Sultan, elektriği gazdan üretecek. (Aysel Yücel)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:35
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