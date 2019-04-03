Karadeniz Holding, Kamboçya'ya Elektrik Verecek
1 saat önce
Karadeniz Holding, Asya’nın en uzak köşelerinden biri Kamboçya’ya elektrik verecek. Afrika’dan Ortadoğu’ya bir çok ülkenin elektrik tedarikini sahibi olduğu gemilerle sağlayan Karadeniz Holding bu kez rotasını Asya’nın en uzak köşelerinden birine; Kamboçya’ya çevirdi. Kamboçya’nın Başbakanı Hun Sen, Phnom Penh kentinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 200 MW’lık bir Türk elektrik gemisinin kiralanmasına yönelik müzakereleri tamamladıklarını açıkladı. […]The post Karadeniz Holding, Kamboçya’ya elektrik verecek appeared first on Enerji Enstitüsü.
Karadeniz
Holding, Asya
'nın en uzak köşelerinden biri Kamboçya
'ya elektrik verecek. Afrika
'dan Ortadoğu'ya bir çok ülkenin elektrik tedarikini sahibi olduğu gemilerle sağlayan Karadeniz Holding bu kez rotasını Asya'nın en uzak köşelerinden birine; Kamboçya'ya çevirdi. Kamboçya'nın Başbakanı Hun Sen, Phnom Penh
kentinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 200 MW'lık bir Türk elektrik gemisinin kiralanmasına yönelik müzakereleri tamamladıklarını açıkladı.
Kamboçya Başbakanı, başkentteki Barış Sarayı'nda yaptığı açıklamada anlaşma gereği 3 yıl boyunca bu gemi kiralanacak. Anlaşma için Kamboçya Elektrik Kurumu (EAC) CEO
'su Keo Rattanak, Türkiye
'ye gelmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:29
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