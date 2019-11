Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak, son 500 metre kaldı

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak olan Geminbeli Tüneli'nde Duran inşaat çalışmaları 1 yılın ardından yeniden başladı

SİVAS - Kış aylarında geçit vermeyen Karadeniz'in Akdeniz'e açıldığı Geminbeli geçidinde inşası duran tünel de 1 yılın ardından çalışmalar yeniden başladı.

Sivas'ın Zara İlçesi sınırları içerisinde yer alan 2010 rakımlı Geminbeli geçidinde 2013 yılında inşası başlayan 500 milyon TL bedelli, 4 bin 200 metre uzunluğunda çift tüpten oluşan tünel inşaatı bir yıl aradan sonra yeniden başladı. Toplamda 8 bin 400 metre uzunluğundaki tünelde tüplerden birinde ışık görülürken diğer tüpte ışık görülmesine 500 metre mesafe kaldı. Tünelin tamamlanması ile kış aylarında ulaşımda aksamaların yaşandığı Geminbeli, sürücüler için kabus olmaktan çıkacak. Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ulaşımda kolaylık sağlayacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan tünelde yeniden başlayan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında açıklama bulundu. Ayhan, tünelin tamamlanması için 500 metrelik bir mesafe kaldığını belirtip, "Şöyle baktığımız zaman devletimizin geldiği noktayı görebiliyoruz. Ürettiği bilimsel bilgi, öğrettiği bilimsel bilgiyi sahaya yansıtma açısından çok harikulade işler başardığımız görülmektedir. Ekonomik olarak nereye geldiğimizi, vatandaşımızın nasıl daha kaliteli bir hizmet aldığını görmekteyiz. Olağan üstü bir hizmet 8 bin 600 metre uzunluğunda .Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza ve tüm çalışanlara teşekkür ederim. Müthiş işler başarıyorlar. Sivas Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yatırımları anlamında en şanslı illerinden birisi."dedi.

2021'de hizmete girecek

Vali Ayhan tünelin 2021 yılında hizmete gireceğini ifade edip, "Kuzey-Güney aksı noktasında da çok önem arz eden bir tüneldir. Hem ilçe arasında bağımızı güçlendirmesi hem de sahillere Akdeniz'e ve Karadeniz'e bağlantımız açısından çok önem arz etmektedir. 2021 yılında burası hizmete girecek. Normalde tünellerin bitmesi fiziki anlamda zordur. Alt yapı, sinyalizasyon, havalandırmaları, güvelik tedbirleri, noktasında biraz daha işi var. Buraya kadar getirilmesi de büyük bir iştir. İlerleyen dönemlerde Kızıldağ, Yağdonduran ve Çamlıbel tünelleri de bittiğinde Sivasımız her tarafa açılan bir merkez olacak. 100 yıl önce Halil Rıfat Paşa dağları delerek Sivas'ı, Karadeniz' ve Akdeniz'e bağlamak için çalışmıştır. Sivas için efsane Validir. Gidemediğini yer senin değildir. 100 yıl sonra da buradaki arkadaşların her biri Halil Rıfat Paşa gibi dağları delerek Sivasımızı her tarafa açıyorlar. Buda 100 yıl sonra gerçekleşmesi Sultan Abdülhamid Han'ın hayalinin gerçekleşmesi çok anlamlı. Bu tünelin ilimizde olması çok önemlidir" Şeklinde konuştu.