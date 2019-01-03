Son Dakika Haberleri: Karadeniz'i İstanbul'a Bağlayan Kemikli Rampalarında Yoğun Kar Yağışı

Karadeniz'i İstanbul'a Bağlayan Kemikli Rampalarında Yoğun Kar Yağışı

41 dakika önce

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında yoğun kar yağışı Uzun araç kuyrukları oluştu, ekipler çalışmalarını sürdürüyorKARABÜK - Karabük'teki Kemikli rampalarında aniden bastıran yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşım durdu.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında yoğun kar yağışı
Uzun araç kuyrukları oluştu, ekipler çalışmalarını sürdürüyor

KARABÜK - Karabük'teki Kemikli rampalarında aniden bastıran yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşım durdu. Ekipler yolun yeniden trafiğe açılması için adeta seferber oldu.
Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampaları mevkisinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonucu yol çok sayıda tır ve ufak araçlar yolda kaldı. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D100 karayolu kemikli rampaları, yoğun kar yağışı ve tonajlı araçların kayması sonucu İstanbul istikametine kapandı. Yolu açma çalışmalar sürüyor. Yakın köylerde ikamet eden bazı vatandaşlar ise zincire ihtiyacı olan sürücülere zincir satışı gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

Karabük, Karadeniz, Kar, İstanbul, 3. Sayfa
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