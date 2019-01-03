Karadeniz'i İstanbul'a Bağlayan Kemikli Rampalarında Yoğun Kar Yağışı
41 dakika önce
Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında yoğun kar yağışı Uzun araç kuyrukları oluştu, ekipler çalışmalarını sürdürüyorKARABÜK - Karabük'teki Kemikli rampalarında aniden bastıran yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşım durdu.
Karadeniz
'i İstanbul
'a bağlayan Kemikli rampalarında yoğun kar yağışı
Uzun araç kuyrukları oluştu, ekipler çalışmalarını sürdürüyor
KARABÜK - Karabük
'teki Kemikli rampalarında aniden bastıran yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşım durdu. Ekipler yolun yeniden trafiğe açılması için adeta seferber oldu.
Karabük'ün Eskipazar
ilçesine bağlı Kemikli rampaları mevkisinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonucu yol çok sayıda tır ve ufak araçlar yolda kaldı. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D100 karayolu kemikli rampaları, yoğun kar yağışı ve tonajlı araçların kayması sonucu İstanbul istikametine kapandı. Yolu açma çalışmalar sürüyor. Yakın köylerde ikamet eden bazı vatandaşlar ise zincire ihtiyacı olan sürücülere zincir satışı gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:23 Kaynak: İHA
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