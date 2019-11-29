Son Dakika Haberleri: Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı
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Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı

6 saat önce

Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı, System.String[]

Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney yönlerden Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, yer yer saatte 40-70 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtınanın saatte 60-90 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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