Karadeniz'in balığı Güneydoğu'dan - Son Dakika

Karadeniz'in balığı Güneydoğu'dan

15.11.2020 09:28
Karadeniz'in balığı Güneydoğu'dan, System.String[]

Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon ve bazı balık çeşitleri, başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiliyor.

Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon ve bazı balık çeşitleri, başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiliyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri üzerinde yapılan kafes balıkçılığı bölgede alternatif iş olanakları sağlarken, burada yetiştirilen başta somon olmak üzere birçok balık çeşidi Karadeniz ve Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiliyor. Yıllık yaklaşık 15 bin ton balık üretilen bölgede balıkçılık yüzlerce insana da iş olanağı sağlıyor. Sürekli soğuk olması nedeniyle yılın 12 ayı üretim yapılan Fırat Nehri'nde somon balıkları canlı olarak Karadeniz'e gönderiliyor.

"Karadeniz'e canlı balık gönderiyoruz"

10 yıldır balık yetiştiren Nebi Çakar, Karadeniz'e canlı balık gönderdiklerini ifade ederek, "Alabalık çiftliğimde üretim yapıyorum. Burada gökkuşağı alabalık dediğimiz cinste balık yetiştiriyoruz. Ortalama bir anaçta 4-5 bin yavru çıkıyor. Onları sağıp 5 ayda porsiyonluk hale getirip yurtiçi ve yurt dışına gönderiyoruz. Trabzon, Antalya, Mersin başta olmak üzere birçok bölgeye gönderiyoruz. Birecik'te güzel üretim oluyor. Türkiye'de bir tek burada 12 ay üretim yapılıyor. Buradan canlı Karadeniz'e gönderiyoruz. Alabalık soğuk suyu sever. Onun için burada yılın 12 ayı biz balık üretiyoruz" dedi.

"12 ay üretimimiz oluyor"

15 yıldır kurduğu tesiste balık üreten Ömer Tunç ise, yılın 12 ayı üretimlerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bizim yıllık üretimimiz bin tondur. Bunun yüzde 80'i somondur. Genelde iç piyasaya satıyoruz. Burada 12 ay üretim yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Karadeniz, İstanbul, Diyarbakır gibi illere balıklarımızı gönderiyoruz. Bizim yaklaşık bin ton üretimimiz var. toplam bu bölgede ise yaklaşık 15 bin top üretimimiz oluyor" şeklinde konuştu.

"15 bin ton balık üretiyoruz"

Birecik İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Oğuzhan Kuzucu, bölgede yıllık 15 bin ton balık üretildiğini söyleyerek, "Karkamış Baraj gölü 2019-2020 üretim şekliyle Türkiye'nin 5. baraj gölüdür. Burada üretimde yılda yaklaşık 15 bin ton balık üretiliyor. Burada yaklaşık 21 işletme Şanlıurfa iline bağlı, 14 işletme de Gaziantep iline bağlı olarak burada faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde üretim 6 ay sürüyor. Buranın suyu soğuk olduğundan dolayı 12 ay üretim yapılıyor. Karadeniz'de de büyük işletmeler olmasına rağmen dönemsel üretimler yapabiliyor. Bu yüzden Karadeniz'e somon balıklarını canlı olarak gönderiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Karadeniz'in balığı Güneydoğu'dan
Karadeniz'in balığı Güneydoğu'dan
Karadeniz'in balığı Güneydoğu'dan
Karadeniz'in balığı Güneydoğu'dan

Fırat Nehri, Karadeniz, Türkiye, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'in balığı Güneydoğu'dan - Son Dakika Ekonomi


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