Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik hasadı başladı - Son Dakika

Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik hasadı başladı

SAMSUN'un en bereketli topraklarına sahip Bafra Ovası'nda üreticiler, çeltik hasadına başladı.

Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik hasadı başladı, System.String[]

SAMSUN'un en bereketli topraklarına sahip Bafra Ovası'nda üreticiler, çeltik hasadına başladı. Yaklaşık 134 bin dekar alanda yetiştirilen ve hasada hazır hale gelen çeltikler, biçerdöverlerle toplanıyor.

Çeltik üretiminde Türkiye'nin ikinci ovası olan Bafra Ovası'nda, biçerdöverlerle çeltik hasadı başladı. Yaklaşık 134 bin dekar alanda çeltik yetiştiren 2 bin 315 üretici, çeltiğin olgunlaşmasıyla birlikte tarlalarına girdi. Haziran ayında çeltik ekimini yapan üreticiler, 3 aylık süre zarfında tarlalarına da gözü gibi baktı. Ortalama her gün 10 dönümlük alanı yaklaşık 20 santimetre su ile dolduran üreticiler, 2 günlük bekleyiş sonrası çeltik tohumunu toprakla buluşturuyor. Yaklaşık 5 günün ardından yeşeren çeltikler, 3 ay sonra hasada hazır hale geliyor.

'ZAMANI GELMEYEN YEŞİL PİRİNCİ BİÇMEYİN'

Yörgüç Mahallesi'ndeki bir tarlada çeltik hasadına katılan Bafra Ziraat Odası Meclis Başkanı ve çeltik üreticisi Mecit Aytek, 2020 yılı hasadının hayırlı olmasını temenni etti. Aytek, "Ben de 1080 dekar alanda çeltik ekimi yaptım. Bizim işimiz çeltik, çeltik ekimi ve bakımı oldukça önemlidir. O nedenle çiftçilerimize bir önerim olacak. Zamanı gelmeyen yeşil pirinci biçmeyelim. Ayrıca biçerdöverlerin bakımını yapmadan tarlalara girmeyin. Türkiye'de tarımla ilgili her şeye zam geldi. 60 randıman Osmancık ve Efe türü dediğimiz çeltik, 3 bin 600 TL ama bu rakam çok düşük. Geçen sene 3 bin 500 TL'ye kadar çeltik verdik. Normal şartlarda 4 bin 500 TL olması gerekiyordu. Bununla ilgili çalışma yapılması lazım. Bir diğer husus ise Bafra Ovası'nın çeltiği dünyada ilk sıralarda yer alıyor ama Baframızın markası yok. Bizim pirincimizi alıp başka yerlere götürüp, marka basıyorlar" dedi.


Bafra Ovası, Türkiye, Çeltik, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 08:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik hasadı başladı - Son Dakika

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