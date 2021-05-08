Karadeniz'in çalışkan kadınları Anneler Günü'nde unutulmadı - Son Dakika

Karadeniz'in çalışkan kadınları Anneler Günü'nde unutulmadı

TRABZON - Çalışkanlıkları ile bilinen yaz-kış tarla, bağ ve bahçe işlerinde sürdürdükleri çalışmaları ile tanınan Karadeniz kadınları Anneler Günü'nde unutulmadı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, aile bütçesine katkı sağlamak için genç yaşlarından itibaren çalışmaya başlayan Karadenizli kadınları ziyaret etti. Kırsal kesimlerdeki kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek veren Başkan Ekim, pandemiden dolayı sosyal faaliyetleri ve etkinlikleri toplu olarak yapamadıklarını belirterek Anneler Günü nedeniyle kırsal mahallelerdeki kadınların Anneler Günü'nü kutlamak istediklerini söyledi.