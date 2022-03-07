Karadeniz'in çiftçi kadınları sis ve yağışta bile mesailerini aksatmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz'in çiftçi kadınları sis ve yağışta bile mesailerini aksatmıyor

07.03.2022 13:38

Karadeniz'in kırsal kesimlerinde çalışkanlıklarıyla bilinen kadınlar, bahar ekimine hazırlık için sis ve yağmurun altında yoğun mesai harcıyor.

Karadeniz'in kırsal kesimlerinde çalışkanlıklarıyla bilinen kadınlar, bahar ekimine hazırlık için sis ve yağmurun altında yoğun mesai harcıyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi'ndeki kadınlar, evlerindeki günlük işlerinin ardından tüm gün emek verdikleri bağ, bahçe ve tarlalara giderek çalışıyor.

Yaz-kış ellerinden kazmaları, bellerinden orakları, sırtlarından da yünden örülen ve yük taşımada kullanılan arkalıkları (dırmaç) eksik olmayan kadınlar, bugünlerde bahar ekimine hazırlık için belleme ve kazma işlerine yoğunlaştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla kalkan, güne hayvanlarını besleme ve ev rutinleri ile devam eden kadınlar, hava kararıncaya kadar arazilerindeki işleriyle ilgileniyor.

Akraba ve komşuların bir araya gelmesiyle Karadeniz'in dik yamaçlarında imece usulü her gün ter döken kadınlar, lahana, patates, mısır, fasulye, kabak ekiyor, sırtlarında gübre ve yük taşıyor.

Kendilerinin yanı sıra hayvanları için de yoğun çaba sarf eden kadınlar, kilolarca ağırlıktaki ot ve lahana saplarını da hayvanlarına yem olması için evlerine kadar sırtlarında götürüyor.

Sis ve yağmura aldırış etmeden tarlalarda kazmayla toprağı kazan, zaman zaman öğle yemeklerinden bile feragat eden kadınlar, yorucu günü tamamlayarak akşam saatlerinde evlerine dönebiliyor.

Mesailerini evde de sürdüren kadınlar, günün sonunda aile ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek hem yemek yiyor hem de ertesi günkü işlerin planlamasını yapıyor.

"Bizim istirahatimiz yok, iş beklemez"

Üç çocuk annesi Fatime Yılmaz, AA muhabirine, bahçe, inekler derken bir günde birçok işi yaptıklarını söyledi.

Yaz aylarında daha çok yorulduklarını belirten Yılmaz, "İş çok, yapmazsan olmuyor. Mecbur yapıyorsun. Akşam eve gittiğinde sofraya bir dilim ekmek koyacaksın. Onu getirmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, onlar için özel günlerin pek anlamı olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim istirahatimiz yok, iş beklemez. Mecbur tarlaya geleceğiz. Yoruluyoruz ama sabah kalktığımızda alıyoruz omuzumuza kazmayı doğru bağ bahçeye. Yağmur çamur bizi engellemez, bizim mesleğimiz bu. Yağmurda, çamurda, güneşte çalışmak, bahçeye girmek zorundayız."

"İşlerimiz zahmetli ama hepsini severek yapıyoruz"

55 yaşındaki Ayşe Civelek de Karadeniz'de kadın olmanın zor olduğunu belirterek, yağmur çamur demeden yaz kış çalıştıklarını kaydetti.

Her işin bir zorluğu olduğunu vurgulayan Civelek, "Zoru görmeden olmuyor. İşlerimiz zahmetli ama hepsini severek yapıyoruz. İstiyoruz ki işimiz bir an önce bitsin. Onun için de gayret ediyoruz." dedi.

Fatma Melek ise sabahın ilk ışıklarıyla evde başlayan mesailerinin, akşam saatlerine kadar bahçe ve tarlalarda devam ettiğini anlattı.

Karadeniz'in çiftçi kadınları sis ve yağışta bile mesailerini aksatmıyor
Karadeniz'in çiftçi kadınları sis ve yağışta bile mesailerini aksatmıyor
Karadeniz'in çiftçi kadınları sis ve yağışta bile mesailerini aksatmıyor

YORUMLAR
500
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, DOKKAF'22'yi değerlendirdi Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, DOKKAF'22'yi değerlendirdi

Karadeniz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'in çiftçi kadınları sis ve yağışta bile mesailerini aksatmıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Gönüllü olarak katılmıştı! Ukraynalı aktör Pasha Lee, Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
14:30 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:05:36. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'in çiftçi kadınları sis ve yağışta bile mesailerini aksatmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement