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Karadeniz'in dalgalı sularında sörf

6 saat önce

Denizi, gölleri, menderesleri ve eşsiz kanyonları ile su sporları açısından önemli bir potansiyele sahip Ordu'da su sporları da giderek yaygınlaşıyor.

Karadeniz'in dalgalı sularında sörf, System.String[]

Denizi, gölleri, menderesleri ve eşsiz kanyonları ile su sporları açısından önemli bir potansiyele sahip Ordu'da su sporları da giderek yaygınlaşıyor.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in denizden daha fazla yararlanma ve su sporlarına olan ilginin arttırılmasına yönelik çalışmaları meyvesini veriyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatı ile kurulan 'Yelken ve Kano Kulübü sporcuları Karadeniz'in dalgalı sularında kano yapmaya başladı. Genç sporcular, havanın soğuk ve rüzgarlı olmasına rağmen dalgalı denizde sörf yapmanın keyfini çıkardılar. Gençler, akarsu yerine denizde antrenman yaparak katıldıkları yarışmalarda da önemli başarılara imza atmaya hazırlanıyor.


Ordu'yu kano sporunda uluslararası yarışların yapılabildiği bir düzeye kavuşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Güler, Gülyalı ilçesindeki Ordu- Giresun Havalimanı yanında bin 100 metre uzunluğunda kano yarış parkuru yapılması için başlattıkları çalışmaların sonuçlanma aşamasında olduğunu belirtti. Söz konusu alanda bin 100 metre uzunluğundaki Kano Yarış Parkuru, 350 kişilik 4 adet tribün, bir adet protokol locası, 4 adet bitiş ve başlangıç kulesi, 6 adet portatif yüzer iskele, 100 araçlık izleyici otopark alanı, 20 araçlık sporcu römork otopark alanı, 300 metrekare kayıkhane, 400 metrekare satış ve tanıtım alanı, bin 142 metre araç ve bisiklet yolu, dere çıkışı üstüne bir geçiş köprüsü hayata geçirileceğini belirten Başkan Güler, çalışmaların yakında sonuçlanarak açıklanacağını belirtti. - ORDU

Karadeniz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
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