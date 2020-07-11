Karadeniz'in dev dalgaları iki kişiye mezar oldu - Son Dakika

Karadeniz'in dev dalgaları iki kişiye mezar oldu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde denize giren 2 kişi aynı saatlerde farklı mevkilerde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana gelen olayda serinlemek için denize giren Mustafa Ilık (34), bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Denize girdiğini gören ve çıkamadığını fark eden sahilde bulunan vatandaşlar OSKİM ekiplerine haber vermesi üzerine, denize giren ekipler Mustafa Ilık'ı su yutmuş olarak baygın halde buldu. OSKİM ekipleri tarafından sahile çıkarılan Ilık, yapılan ilk müdahaleler sonrası ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan Mustafa Ilık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı kaderi paylaştılar

Diğer yandan aynı saatlerde Fokfok mevkisinde arkadaşlarıyla beraber denize giren 17 yaşındaki Oğuzhan Dönmez ise dengesini kaybederek dalgaların şiddetine kapıldı. Bir süre denizden çıkamayan genci arkadaşları ve vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine çağrılan polis ekipleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri çocuğu bir saatlik çalışma sonrası girdiği bölgede cansız bedenini buldu.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Gencin ambulansla hastaneye götürülmesi sırasında bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi. Yakınları olduğu öğrenilen ve gözyaşlarına boğulan aileyi çevredekiler sakinleştirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin cansız bedenini Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Savcılık her iki boğulma olaylarıyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.